TikTok offrirà lo shopping di prodotti a basso costo

Sarà a breve possibile fare acquisti direttamente dall’app di TikTok. La piattaforma di video sharing cinese ha intenzione di dare la possibilità di fare acquisti negli USA, offrendo direttamente prodotti made in Cina simili a quelli disponibili su Temu e Shein.

Stando a quanto riferisce il Wall Street Journal, TikTok ha intenzione di offrire la nuova funzionalità già ad agosto, con una modalità alla stregua del “venduto da Amazon”, prodotti venduti e spediti direttamente dall’azienda di commercio elettronico. TikTok sarà responsabile dello stoccaggio e della spedizione dei prodotti, e si occuperà delle transazioni in nome e per conto dei venditori cinesi.

La mossa è parte di una strategia che mira a diversificare i profitti, con introiti da aree diverse dagli annunci pubblicitari. Stando a quanto riferito da una fonte al quotidiano di affari e finanza statunitense, TikTok pagherà gli operatori commerciali solo dopo il venduto, e consentirà di restituire articoli che non si vendono.

L’azienda ha provato ad “accalappiare” dipendenti di Temu e d Shein per convincerli a lavorare come magazzinieri, come gestore degli ordini e anche buyer per negoziare i costi degli articoli con i venditori.

Alcuni dei primi candidati ammessi al programma di vendite di TikTok hanno riferito che la loro adesione è stata rifiutata perché il prezzo dei loro prodotti è stato considerato troppo caro, lasciando immaginare che l’idea di TikTok sia vendere oggetti a bassissimo costo alla stregua di Temu e altri competitor.

È stato calcolato che TikTok arriverà a 955,3 milioni di utenti entro il 2025, in aumento rispetto agli 834,3 milioni registrati nel 2023, un incremento di 121 milioni di utenti, dato che si tradurrà in incremento del 14% di utenti in due anni a livello globale.

Interesse e utenti di TikTok sono in costante crescita, così come il fatturato: è la prima app ad aver superato un miliardo di dollari in un solo trimestre.