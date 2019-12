Tim Cook in visita a Bangkok

Continua il tour di Tim Cook in giro per il mondo. Dopo Giappone e Singapore, il CEO di Apple è partito per Bangkok (Tailandia) dove ha visitato Wat Arun, il Tempio dell’Alba, un maestoso complesso di templi situato a Bangkok, sulla sponda destra del fiume Chao Phraya, che divide la città.

L’amministratore delegato della Mela, come sempre, ha documentato il suo viaggio su Twitter. In un tweet ha ringraziato il fotografo Jirasak Panpiansin per averlo guidato con la sua esperienza nella visita all’edificio che risale al XIX secolo (ricordiamiamo che alcuni scatti di Panpiansin con l’iPhone sono stati evidenziati in passato nell’annuale World Gallery di Apple).

Dopo la visita al Tempio dell’Alba, Cook si è recato alla Satit Chula Demonstration School per incontrare studenti che partecipano a “Everyone Can Create”, corsi che aiutano ragazzi e ragazze di ogni età, dall’asilo fino all’università e oltre, a imparare a programmare. Il programma di studi prevede l’uso di dispositivi iOS che gli insegnanti possono usare anche per disegnare, fare musica, girare video, scattare foto, ecc.

สวัสดี Thailand! My journey this morning along the Chao Phraya River culminated in a visit to the peaceful Wat Arun. Thank you Jirasak Panpiansin for showing me this historic temple through your lens. (IG: joez19) 🇹🇭 pic.twitter.com/9VvWXcwEIE — Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2019

Beyond impressed with the students at Satit-Chula in Bangkok who are using Everyone Can Create to learn the science behind how day turns to night. Here’s to reaching for the stars! ⭐️ pic.twitter.com/i1sG9J4L8O — Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2019

Congratulations to the Thai women’s national volleyball team for winning gold at #SEAGames2019! Great to meet Coach Danai, @nootsara13, @malikaboth and the rest of the team and see how they use Apple Watch and iPad in training. สู้ๆ โชคดีสำหรับรอบคัดตัวโอลิมปิกนะครับ pic.twitter.com/IMypDePJXJ — Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2019

Cook ha incontrato anche il team tailandese di pallavolo femminile vincitore della medaglia d’oro e che usano iPad‌ e Apple Watch negli allenamenti. Il CEO di Apple ha anche incontrato alcuni vincitori di borsa di studio per la WWDC (Worldwide Developers Conference) della Mela.