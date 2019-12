Fortnite offrirà presto un abbonamento annuale con oggetti esclusivi

Sembra che Fortnite sia pronto a lanciare un pass annuale. Come riportato da Fortnite News, alcuni file dovrati nella build di gioco mostrerebbero questo nuovo acquisto IAP disponibile dall’aggiornamento v11.30. Ecco di che potrebbe trattarsi.

Al momento, le informazioni note recitano: “Acquista il Pass annuale 2020 e ricevi tutti i prossimi Fortnite Battle Royale 2020: bundle di battaglia e 7 costumi esclusivi con pass annuale. I bundle di battaglia sbloccano immediatamente il 25% dei contenuti in ogni Battle Pass al momento del rilascio.”

Ora, il pass non è stato effettivamente confermato dallo sviluppatore Fortnite Epic, anche se indizi precedenti hanno sicuramente svelato che si tratta di una novità in fase di sviluppo. Nessuna parola né sulla data di rilascio del pass, né sul prezzo è trapelata, anche se alcune fonti suggeriscono che potrebbe essere 7.800 V-Bucks, quindi 78 dollari. Ad ogni modo, già durante i Game Awards in corso il team potrebbe svelare dettagli più precisi.

Si tratta di una mossa interessante ma non sorprendente per Fortnite. Mentre i pass Royale non sono del tutto’idea di Epic, un pass di battaglia annuale significherà per l’azienda di disporre di un quantitativo di introiti anticipato, rispetto agli acquisti IAP più moderati, che il giocatore può fare nel corso dell’anno. In questo modo, con più soldi nelle tasche, potrà pianificare con anticipo eventuali nuove funzioni da inserire negli aggiornamenti futuri.

Aggiornamento: il pass annuale è stato smentito in via ufficiale da Epic, che ha confermato ad Eurogamer di non avere piani al momento di inserirlo in gioco.