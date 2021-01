Tim Cook: “Parler può tornare sull’App Store ma devono seguire le regole”.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha concesso una breve intervista al canale televisivo Fox News, evidenziando la responsabilità sociale delle piattaforme e parlando del potenziale ritorno di Parler sull’App Store (app bloccata perché utilizzata da alcuni sostenitori di Trump per organizzare l’attacco al Congresso, eliminata anche da Google e con i server disabilitati da Amazon per via di centinaia di post che incitavano alla violenza).

Nell’intervista di Chris Wallace su Fox News Sunday, Cook ha ribadito la posizione di Apple sulla battaglia in corso da parte di alcuni proprietari delle piattaforme online in merito all’incitamento all’odio. Apple, al pari di Google e Amazon, è coinvolta in questa discussione sostenendo la necessità dello stop perché il social senza regole Parler avrebbe violato linee guida che vietano di condividere contenuti che promuovano la violenza e notizie false.

Tim Cook aveva già riferito in una precedente intervista che Parler poteva tornare sull’App Store se avesse seguito i Termini di Servizio di Apple; nell’ultima intervista è stato ribadito ancora una volta il concetto.

Wallace ha chiesto se Apple e altre aziende del mondo IT stiano limitando la libertà di espressione. Cook ha sottolineato che l’App Store è una piattaforma privata e in quanto tale ha le sue regole. “Abbiamo un’app store sul quale sono presenti circa 2 milioni di app e realtivi termini di servizio per queste app”, ha spiegato Cook.

“Ovviamente non controlliamo cosa c’è su internet ma non abbiamo mai considerato la nostra piattaforma come una replica di internet: abbiamo regole e regolamenti e chiediamo semplicemente alle persone di attenersi a tali dettami”.

Apple’s Tim Cook is on Fox News Sunday and said Apple would welcome Parler back to the App Store if it shows it can consistently take down violent posts.

“We’ve only suspended them… If they get their moderation together, they would be back on there.”https://t.co/kWTLBtQA9P

— Jack Nicas (@jacknicas) January 15, 2021