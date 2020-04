Tim Cook parlerà ai dipendenti Apple in riunione virtuale per Covid-19

Il coronavirus ha obbligato a modificare lo stile di vita di tutti, anche dei dipendenti Apple che a fine mese potranno sciogliere i propri dubbi su questo tema parlandone direttamente con l’amministratore delegato in persona: Tim Cook parlerà di questo argomento a tutti i dipendenti Apple in una speciale riunione virtuale.

Secondo quanto riporta Bloomberg, Apple avrebbe infatti inviato una nota ai propri dipendenti per informarli del fatto che Tim Cook a fine mese sarà disponibile a rispondere a qualsiasi domanda inerente a questa nuova situazione, attraverso una riunione virtuale che sembra coinvolegrà tutti i dipendenti della multinazionale di Cupertino. Non solo: l’amministratore delegato di Apple ha incoraggiato i lavoratori nel condividere le proprie esperienze di lavoro e di come è cambiata la quotidianità in questo delicato momento che stiamo vivendo.

Il giorno esatto della riunione non è stato ancora annunciato, ma come dicevamo pare sia quasi certo che si svolgerà entro la fine del mese corrente. I dipendenti hanno tempo fino a sabato per poter inoltrare le proprie domande per le quali sono alla ricerca di una risposta.

Uno dei temi più caldi riguardano la nuova gestione del telelavoro, specialmente in considerazione del fatto che gli Apple Store negli Stati Uniti resteranno chiusi almeno fino agli inizi del mese di maggio e, fino a quel momento, sarà comunque possibile lavorare direttamente da casa.

L’ordinanza attualmente vigente nel continente impedisce infatti l’apertura di tutte le attività non essenziali e suggerisce, nei limiti del possibile, di limitare le uscite di lavoro spostandolo, per quel che si può, all’interno delle proprie abitazioni attraverso gli strumenti tecnologici che si hanno a disposizione.

Apple come gli altri rispetta a pieno queste regole e periodicamente rivede le indicazioni fornite ai dipendenti in base agli eventuali aggiornamenti forniti dai governi locali concernenti la salute pubblica. In una nota precedente l’azienda si è per altro dichiarata disposta a rivedere turni e orari di lavoro in base alle necessità familiari, soprattutto alla luce del fatto che al momento molti bambini, non potendo frequentare scuola o asilo, sono costretti a restare chiusi in casa insieme ai propri genitori.

