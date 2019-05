Tim Cook al meeting della holding di Warren Buffett che possiede 50 miliardi di azioni AAPL

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha partecipato all’annuale assemblea dei soci di Berkshire Hathaway, la grande holding che ha come amministratore delegato nonché presidente Warren Buffett (il terzo uomo più ricco del mondo nel 2018 secondo Forbes).

DA Omaha (Nebraska), dove ha sede l’holding, il CEO di Apple ha riferito di essere “entusiasta” dell’investimento di Buffett in azioni Apple. Intervistato da Fox Business, Cook ha lodato Warren Buffett indicandolo come un grande maestro dal quale ha imparato molto, elogiando “la sua evidente saggezza, l’integrità, l’umiltà, il linguaggio schietto e diretto”.

La scorsa settimana Berkshire Hathaway ha fatto sapere che continuerà a investire in Apple come ha sempre fatto, rivelando di possedere oltre 50 miliardi di azioni AAPL. Intervistato da CNBC, Buffett ha riferito di essere “soddisfatto” dei risultati del secondo trimestre fiscale di Apple, spiegando ancora di non prendere decisioni su investimenti tenendo conto dei soli risultati di un trimestre e che i dati di cui Apple ha parlato nel suo report sono in linea con ciò che ha portato Berkshire ad avere oltre 50 miliardi di azioni Apple.

Nel corso dell’annuale assemblea dei soci, Buffett ha ribadito di essere lieto che la conglomerata sia il più grande investitore di Apple ma ha anche scherzato spiegando di essere stato “colpito” dall’impennata delle quotazioni, spiegando che avrebbe voluto averne di più.

Berkshire Hathaway ha chiuso il primo trimestre del 2019 con un utile netto di 21,7 miliardi di dollari. L’utile operativo – considerato da Buffet una misura migliore per giudicare i risultati, è cresciuto del 5,5% rispetto allo scorso anno. Buffet h anche rivelato che Berkshire ha per la prima volta acquistato azioni di Amazon, riconoscendo di essere stato un “idiota” a non averlo fatto prima. Uno dei suoi più grandi rimorsi è di non aver acquistato azioni di Alphabet, proprietaria di Google.