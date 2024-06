In iOS 18, la Torcia ci illumina d’immenso

Pubblicità

Tra le tante novità di iOS 18 (che nel momento in cui scriviamo è nelle mani degli sviluppatori come versione beta preliminare) vi sono anche migliorie che riguardano la “torcia”, il flash LED che su iPhone e iPad Pro può essere usato come torcia per avere più luce quando serve.

La torcia, come sempre, può essere richiamata in vari modi, incluso il Centro di Controllo (anche questo rinnovato), toccando il simbolo dedicato.

Apple ha migliorato la Torcia e richiamando questa funzione dalla schermata di blocco o dal Centro di Controllo appare una interfaccia rinnovata: con un tap sulla torcia in alto al centro è possibile regolare la luce LED, con un controllo dettagliato non solo dell’intensità della luce ma anche sull’ampiezza dell’illuminazione.

Come sempre è possibile accendere e spegnere le torcia toccando il pulsante Torcia; se questo non appare basta aprire il Centro di Controllo e modificare le impostazioni per aggiungerlo. È possibile accendere la torcia anche dalla schermata di blocco: tenendo premuta l’icona della torcia nell’angolo in basso a sinistra.

Altro modo per richiamare la Torcia è di usare il tasto Azione degli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: basta aprire Impostazioni > Tasto Azione e scorrere fino all’icona della torcia; a questo punto basta tenere premuto il pulsante Azione per accendere o spegnere la torcia.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e watchOS 11 sono sono già disponibile per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

