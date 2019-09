In ufficio comodi e risparmiando: monopattini Seagway da 311€

Se tornate in ufficio fatelo in comodità e risparmiando con le offerte sui monopattini Segway. Si tratta di promozioni con sconti nel carrello che riducono i costi dei due prodotti più venduti e popolari, Ninebot by Segway ES1 e Ninebot by Segway ES2 a prezzi estremamente convenienti.

Il Ninebot by Segway ES1 è il più vecchio, precede infatti il Ninebot by Segway ES2 di alcuni mesi. Nonostante abbia un raggio d’azione leggermente inferiore al modello successivo e un solo ammortizzatore invece che due, si tratta ancora oggi di uno dei migliori monopattini in circolazione. Arriva fino a 20 Kmh e copre un raggio fino a 25 km prima di una ricarica. La batteria è espandibile (in vendita su Amazon), offre tre modalità di guida (Modalità Speed Limit, Modalità Standard, Modalità Sport) e propone effetti di luce ambiente personalizzabili. Questo monopattino, compatibile con l’app Segway per iPhone, viene offerto ad un prezzo impossibile: lo pagate, grazie ad un ribasso nel carrello, solo 310,63 euro, il prezzo più basso che abbiamo visto in questi ultimi mesi e il più basso in assoluto dopo una brevissima (qualche ora) discesa a 299 euro.

Il Ninebot by Segway ES2 stato lanciato alla fine dello scorso anno, prendendo il posto del precedente Ninebot by Segway ES1 da cui, esteticamente e dimensionalmente, non si distingue. Ma le differenze tra uno e l’altro ci sono e sono nelle prestazioni, autonomia e velocità. Ecco in sintesi alcune delle specifiche

Velocità massima fino a 25 Km/h con cruise control

Autonomia di 25 km

Peso di 12.5 k

Fanale anteriore e posteriore a LED

Ruota anteriore e posteriore ammortizzate

Freno elettrico (dotato di sistema anti bloccaggio) e freno meccanico

Display multifunzione

connessione Bluetooth e app compatibile con iPhone

Peso di 12,5 Kg

Tra gli altri dettagli da segnalare: potenza massima di 300W, ricarica in due ore e mezza, si ripiega facilmente per il trasporto; effetti luminosi personalizzabili, tre modalità di corsa, resiste alla pioggia e alla polvere (IP54). Grazie all’applicazione per iPhone potrete avere statistiche su velocità, autonomia, protezione dal furto o uso non autorizzato, funzione diagnostica e aggiornamento firmware

Lo sconto, sempre con ribasso nel carrello, a 392,59 €, è il prezzo migliore che questo monopattino ha mai avuto.

Stiamo parlando del monoruota “auto bilanciati” più citato nel corso degli ultimi mesi. Offre una autonomia di 30 km, una velocità fino a 25 Kmh per un peso di meno di 12 Kg. Ancora più del monopattino, si trasporta facilmente e quindi rappresenta il sistema ideale per percorrere brevi tratti in città ad una velocità paragonabile a quella di una bicicletta, con meno problemi di traffico e maggiore agilità. È, di fatto, un sistema che con una sola ruota permette di andare agilmente e velocemente da un posto all’altro, magari dalla fermata dell’autobus al lavoro o dal parcheggio ad una zona centrale della città dove è impossibile entrare in auto o è difficile lasciare la vettura.

Presenta effetti luminosi ed è personalizzabile con delle speciali “cover” che proteggono lo chassis da graffi e urti quando il mono ruota dovesse cadere a terra. Si ricarica completamente in sole tre ore, in pratica meno di mezza giornata di lavoro. Entrando in ufficio la mattina per ora di pranzo è pronto per fare altri 30 km…

Il prezzo ufficiale del Ninebot by Segway One S2 sarebbe di 549 euro, Amazon l’ha venduto scontato in alcune occasioni anche intorno ai 450 euro. L L’abbiamo visto scendere a 399 euro durante una singola giornata, quella del Prime Day, per cui lo sconto di oggi a 419,99 € è prezzo migliore in una giornata “comune.