Resident Evil Village disponibile per iPhone 15 Pro e iPad M1

Come annunciato da settembre, Capcom ha rilasciato Resident Evil Village per iPhone 15 Pro e iPad con processore M1 o successivo. Il gioco è disponibile come download di 7,92GB su App Store e i giocatori possono provarlo gratuitamente, sbloccando l’avventura completa a prezzo speciale di 15,99 euro, uno sconto del 60% che dura fino al 20 novembre.

Il prezzo normale per il gioco base è di 39,99 euro, con un acquisto in-app di 19,99 euro per il DLC di espansione. C’è anche un DLC All Access di 4,99 euro. Come osservato da TouchArcade, questi pacchetti DLC sono gli stessi delle versioni per PC e console.

Resident Evil 4 Remake, ricordiamo, è previsto entro la fine dell’anno per iPhone 15 Pro, iPad (modelli M1 e successivi) e macOS. L’App Store elenca ancora il gioco come “In arrivo – Previsto per il 31 dicembre 2023”, ma si tratta di una pagina segnaposto con il gioco che potrebbe arrivare molto prima. Addirittura, si ipotizza che potrebbe addirittura essere rilasciato immediatamente dopo l’evento Scary Fast.

Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village sono stati presentati durante l’annuncio di ‌iPhone 15 Pro‌ di Apple a settembre. ‌iPhone 15 Pro‌ e ‌iPhone 15 Pro‌ Max sono alimentati da un chip A17 Pro che presenta una nuova GPU con ray tracing accelerato hardware, consentendo di giocare a giochi console su iPhone con prestazioni quasi equivalenti.

Il supporto DisplayPort è integrato nella porta USB-C su tutti i modelli di iPhone 15, il che significa che i dispositivi possono anche emettere video fino a 4K/60Hz nativamente su un display esterno o TV con porta DisplayPort supportata tramite un cavo USB-C a DisplayPort.

Sugli iPhone precedenti con porta Lightning, la duplicazione del video è limitata a 1080p con gli adattatori Lightning-to-HDMI o Lightning-to-VGA di Apple.

Resident Evil 4 Remake avrà la possibilità di giocare e riprendere su iOS, iPadOS e macOS. Al contrario, Resident Evil Village ha questa possibilità solo su iPadOS e iOS, poiché è già disponibile su macOS, mentre il rilascio su iOS e iPadOS è previsto come stand alone, dunque un acquisto individuale.

Sull’evento Scary Fast

