TP-Link Kasa KE100, la valvola termostatica supporta sensori Tapo

TP-Link annuncia la disponibilità di nuove funzionalità della valvola termostatica smart Kasa KE100: nella versione 1.2 introduce alcune funzionalità intelligenti che permettono di offrire prestazioni superiori quando utilizzata in abbinamento al sensore di contatto Tapo T110, o ai sensori di umidità e temperatura Tapo T310 e Tapo T315.

La connessione tra la valvola e i sensori è affidata allo smart Hub Kasa KH100. In sinergia con questi dispositivi, la valvola termostatica di TP-Link offre più precisione nella gestione del clima degli ambienti, migliorando comfort domestico, efficienza energetica e semplicità d’uso.

Più smart ed efficiente

Kasa KE100 gestisce in modo preciso e fluido qualsiasi radiatore, per ottenere la temperatura desiderata in pochi istanti. I tempi di reazione della valvola sono rapidissimi: in soli due secondi risponde prontamente ai cambiamenti di temperatura per ripristinare il livello di riscaldamento impostato.

La valvola KE100 integra un sensore di temperatura. Tuttavia grazie ai dati in arrivo dai sensori esterni di temperatura e umidità T310 e T315, posizionati lontani dal radiatore, la valvola riceve dati affidabili sulla temperatura raggiunta in ogni angolo della stanza e garantisce il mantenimento della temperatura desiderata.

Inoltre, con l’ausilio del sensore di contatto T110, KE100 viene allertata quando una finestra viene aperta, attivando la modalità Frost Protection e sospendendo automaticamente la funzione di riscaldamento, evitando così inutili sprechi di energia. Una volta chiusa la finestra la valvola riattiverà automaticamente il riscaldamento.

Controllo via smartphone e voce

L’app Kasa, gratis per iPhone e Android, permette di monitorare in tempo reale, anche da remoto, la temperatura di ogni stanza in qualsiasi momento della giornata e di personalizzare la temperatura in base alle proprie preferenze.

Questo è possibile anche programmando routine quotidiane, così da mantenere livelli di comfort elevati senza rinunciare al risparmio sui costi energetici. E per una comodità di utilizzo ancora maggiore, Kasa KE100 può essere gestita via voce con Amazon Alexa e Google Assistant.

L’Hub gestisce fino a 32 valvole termostatiche

L’Hub Kasa KH100, indispensabile per sfruttare appieno le funzionalità della nuova valvola termostatica intelligente di TP-Link, permette di gestire via smartphone fino a 32 radiatori, anche raggruppando diverse valvole termostatiche smart per controllarle tutte con un solo tocco e mantenere una temperatura uniforme in ogni ambiente.

Installazione semplice

L’installazione della valvola termostatica Kasa KE100 è rapida e semplice: è sufficiente seguire la guida passo-passo inclusa nella confezione. Chiunque può eseguire l’operazione in pochi istanti, semplicemente sostituendo la vecchia valvola.

KE100 si adatta alla maggior parte delle filettature del corpo valvola del radiatore (M30x1,5), grazie ai sei adattatori inclusi nella confezione. Per evitare modifiche involontarie delle regolazioni impostate, la funzione Child Lock impedisce ai bambini di maneggiare accidentalmente il termosifone, mentre la funzione Frost Protection garantisce che le tubature non si congelino, garantendo la sicurezza degli impianti idraulici.

TP-Link Tapo disponibilità e prezzi

La valvola termostatica KE100 di TP-Link è già disponibile in vendita in Italia, così come lo sono i sensori Tapo, con i seguenti prezzi consigliati al pubblico:

Valvola Kasa KE100 a 49.99 euro, ora in offerta Amazon a circa 36,99 euro

Kasa KE100 KIT composto da Valvola KE100 + SMART HUB KH100 costa 69.99 €, su Amazon a 49,99 euro.

Il sensore di contatto Tapo T110 costa 15.99 euro, il sensore di temperatura e umidità Tapo T310 costa 14.99 € mentre Tapo T315 sensore di temperatura e umidità con monitor costa 29.99 €: i sensori Tapo di TP-Link sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.

Per tutti gli articoli dedicati alla domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.