Travis è il chatbot AI che organizza la vacanza perfetta

Guide to Europe ha annunciato l’arrivo di uno strumento indicato come rivoluzionario per la pianificazione di viaggi: Travis, un pianificatore di viaggi basato su Intelligenza Artificiale AI alimentato da modelli generativi, che offre agli utenti itinerari di viaggio ottimizzati in base alle preferenze, alla prossimità delle attrazioni e a un mix di dati di recensioni, orari di apertura e altre variabili principali.

Grazie all’impiego di un algoritmo di AI generativa, Travis è in grado di proporre una selezione di attrazioni, ottimizzando gli itinerari per offrire “un’esperienza di viaggio fluida”. Il chatbot si spinge oltre la pianificazione tradizionale, confezionando i servizi su misura in base alle preferenze del cliente e alle recensioni. Ciò consente agli utenti di visualizzare e prenotare un intero viaggio in un unico processo.

Helgi Helgason, responsabile della divisione AI presso Guide to Europe è la mente visionaria alla base di Travis:

“Siamo entusiasti di poter introdurre un chatbot in grado di rivoluzionare il modo in cui le persone pianificano i viaggi. Travis consente agli utenti di interagire e cercare il viaggio perfetto usando il linguaggio naturale. Non è nemmeno necessario specificare una destinazione, basta inserire le esperienze che si desidera fare, ad esempio condizioni atmosferiche, regione o cultura. Travis consente di risparmiare tempo e di evitare lo stress permettendo di prenotare rapidamente viaggi pianificati alla perfezione in tutta sicurezza”.

“Travis non è un semplice pianificatore di itinerari: è in grado di cambiare le regole del gioco. Grazie all’impiego di una quantità enorme di dati, è in grado di pianificare un viaggio nei minimi dettagli, e siamo certi che superi le capacità umane in termini di precisione e velocità. Non si tratta semplicemente di prenotare un viaggio, si tratta di renderlo perfetto”.

Con il lancio di questo servizio, Guide to Europe punta a offrire una dimensione nuova nella pianificazione, identificazione e prenotazione di vacanze in Europa. La scelta sta all’utente che può semplicemente indicare sole, mare e natura per ottenere al volo proposte di viaggi. In alternativa è possibile specificare meglio le proprie preferenze indicando budget, date, attività e altro ancora.

L’intelligenza artificiale è applicata in tutti i campi: Adobe l’ha già resa disponibile nei suoi software più diffusi per creare al volo quello che l’utente desidera, Tesla la sfrutta per migliorare la guida autonoma, il sistema AI di eBay scrive le inserzioni a partire da una foto. Questi sono solo alcuni degli esempi più recenti.

