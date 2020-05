iPhone X, XR, XS e XS Max scontati di -60€: su TrenDevice scatta l’ora X

Su TrenDevice è scattata l’ora X: solo fino al 13/5, tutti gli iPhone X, Xr, Xs e Xs Max, sono scontati di -60€ utilizzando il codice ORAX. I 4 modelli della generazione X sono tra i modelli di iPhone ricondizionati più venduti su TrenDevice. Inoltre, solo per iPhone X, Xr, Xs e Xs Max, TrenDevice + è in offerta a 9,90 € anziché 49,90 €. Il servizio scontato di TrenDevice + è acquistabile direttamente nella scheda prodotto dei modelli in promozione.

Utilizzando il codice ORAX potete approfittare di un prezzo di partenza molto vantaggioso per iPhone X 64 GB, in offerta da soli 379,90€, e 439,90€ per la versione da 256 GB. L’iPhone X è ancora un dispositivo dalle incredibili prestazioni: schermo Super Retina HD, Multi-Touch OLED da 5,8 pollici, con 2.436 x 1.125 pixel, resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere. Con il Face ID potete sbloccarlo con il vostro volto o registrarne un altro, come ad esempio quello di una persona di fiducia.

Fotocamere da 12 megapixel con teleobiettivo e grandangolo, zoom ottico e zoom digitale fino a 10x. Batteria ad alte prestazioni con autonomia in conversazione fino a 21 ore e navigazione internet fino a 12 ore.

Anche iPhone Xs e iPhone Xs Max il display è OLED Super Retina, con 2 fotocamere posteriori, doppia stabilizzazione dell’immagine e teleobiettivo, fotocamera frontale TrueDepth. Introdotta per la prima volta la funzionalità Dual SIM, funzionante con una SIM fisica e una eSIM virtuale. Performance incredibili per le fotografie, con la modalità SmartHDR che sfrutta al meglio il nuovo Neural Engine, raggiunge una qualità mai vista prima. Grazie allo sconto di -60€ con il codice ORAX su TrenDevice potete acquistare iPhone Xs e Xs Max con prezzi di partenza rispettivamente di 519,90€ e 539,90€.

L’iPhone Xr rappresenta la scelta più giovane e trendy. Presenta uno schermo LCD da 6,1”, con risoluzione 1.792 x 828 pixel. Non possiede il 3D Touch e ha solo una fotocamera posteriore, rispetto i due obiettivi di Xs e Xs Max. In offerta su TrenDevice con lo sconto di -60€ utilizzando il codice ORAX a partire da soli 509,90€.

Inoltre, solo per iPhone X, Xr, Xs e Xs Max, e solo fino al 13 Maggio, TrenDevice + è in offerta a 9,90 € anziché 49,90 €. Il servizio scontato di TrenDevice + è acquistabile direttamente nella scheda prodotto dei modelli in promozione. TrenDevice + è un servizio esclusivo con sei incredibili vantaggi: spedizione gratis per 1 anno, reso gratis esteso a 30 giorni, servizio riparazioni certificate a prezzi scontati, device o Mac sostitutivo di cortesia in attesa della riparazione, un pronto soccorso tecnico con un esperto TrenDevice a disposizione via Whatsapp e infine l’accesso esclusivo alle offerte dedicate ai soli membri TrenDevice +.

Se desiderate godere serenamente del vostro dispositivo ricondizionato, con ben 2 anni di assistenza tecnica, il servizio Protection Plan 2 anni è pensato proprio per voi. Acquistabile nelle schede prodotto degli iPhone, grazie a questo servizio l’iPhone è coperto, per 24 mesi dall’acquisto, in caso di qualunque danno tecnico-funzionale. In caso di sinistro, TrenDevice provvederà alla riparazione o alla sostituzione del device.

Ricordate quindi che, fino al 13/5 tutti gli iPhone X, Xr, Xs e Xs Max, sono scontati di -60€ utilizzando il codice ORAX. Inoltre, solo per questi quattro modelli, TrenDevice + è in offerta a 9,90 € anziché 49,90 €. Il servizio scontato di TrenDevice + è acquistabile direttamente nella scheda prodotto dei modelli in promozione.

TrenDevice dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimettendoli a mercato con garanzia di un anno ed offrendo ai consumatori un consistente risparmio. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo. TrenDevice, dal 2019 conta oltre 350 soci nel capitale sociale, grazie a una campagna di equity crowdfunding di grande successo, realizzata con CrowdFundMe.