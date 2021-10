Tutto gli accessori Celly per smartphone, smart working, fitness e gaming di fine 2021

Celly ha presentato tutta la sua nuova gamma di accessori per la vita digitale: dagli accessori per smartphone con Magsafe alle cover per la protezione alla serie con i colori pantone che comprendono zaini, lampade, alimentatori, caricatori wireless.

Qui sotto vedete una completa galleria delle novità

Oltre agli accessori smartphone troviamo anche la nuova linea di Celly Cyber Collection: pensata per regalare ai gamer un’esperienza di gioco più coinvolgente e la nuova gamma Trainer: quattro smartwatch e fitness tracker per prendersi cura del proprio benessere.

Non mancano gli accessori base per chi fa smart working e per quelli che vogliono arricchire le riprese per social e video con Lampade ad anello, sistemi di ripresa motorizzata che seguono l’utente con uno smartphone di qualsiasi marca, e un pure una ring-lampa da agganciare alla parte alta del vostro monitor o laptop.

In dettaglio ecco le novità per Gaming e Fitness

CYBERBEAT, cuffie stereo con luce LED integrata pensate per il gaming

Grazie agli auricolari provvisti di padiglioni imbottiti, agli archetti regolabili e al microfono flessibile, le cuffie CyberBeat assicurano comfort anche durante le sessioni più lunghe. Hanno una luce LED integrata e il controllo remoto consente la regolazione del volume e della funzione ‘’mute’’ direttamente dalle cuffie, senza interrompere la sessione di gioco in corso.Sono disponibili a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 39,99 €.

CYBERWIRED: gli auricolari a filo con microfono estraibile

Gli auricolari in-ear CyberWired presentano caratteristiche perfette per i giocatori, come gli archetti gaming, per assicurare la massima stabilità durante le sessioni di gioco, e il microfono flessibile ed estraibile, che offre una migliore qualità della voce durante le chiamate rispetto al microfono integrato negli auricolari. iIl controllo remoto posizionato sul cavo permette di gestire comodamente musica e volume, mentre il pulsante ‘’mute’’ consente di disattivare il microfono durante chat di gruppo e chiamate. Sono diponibili a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 24,99 €.

CYBERSTATION: l’alzatina porta-cuffie accessoriata

CyberStation è un’alzatina porta-cuffie con luci RGB integrate per mantenere in ordine e personalizzare la postazione di ogni gamer. Grazie agli appositi tasti è possibile scegliere il colore preferito e l’effetto delle luci RGB sulla base, oltre ad accendere o spegnere la luce rossa sulla parte superiore. Inoltre, le 2 porte USB di cui è dotata la rendono estremamente versatile: si può infatti utilizzare come hub o powerstation, collegando periferiche come mouse e tastiera direttamente a CyberStation per connetterle al PC e mantenerle in carica. Ma non è finita qui: l’alzatina di Celly può essere utilizzata anche per caricare comodamente il cellulare senza doverlo allontanare dalla scrivania. E’ disponibile a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 39,99 €.

CYBERPAD: il tappetino per il mouse RGB

CyberPad è il tappetino per mouse da gaming realizzato in morbido tessuto e caratterizzato dalla luce RGB multicolore presente su tutti i bordi. Il tappetino è ideale per i PC gamer: è infatti adatto a qualsiasi tipologia di mouse – sia con sensore ottico sia laser – ed è dotato di una base gommata con texture antiscivolo che garantisce il massimo grip sulla scrivania. Inoltre, con la semplice pressione di un tasto è possibile scegliere tra diversi colori ed effetti di luce per personalizzare al meglio la propria postazione. Disponibile a un prezzo al pubblico consigliato a partire da 19,99 €.

TrainerThermo, fitness tracker per monitorare benessere e performance

La smartband TrainerThermo, infatti, consente di rilevare con un semplice clic la propria temperatura corporea, una funzionalità particolarmente utile sia per accorgersi tempestivamente di eventuali problemi sia per rispondere alle nuove esigenze dettate dalle attuali normative. Il fitness tracker di Celly prevede, inoltre, il monitoraggio del battito cardiaco e della saturazione, nonché il rilevamento automatico delle fasi del sonno, per ottenere una panoramica generale della propria forma fisica oltre alle prestazioni che riguardano passi, calorie e allenamento.

Monta un display colorato single touch da 0,96’’, tramite il quale è possibile ricevere avvisi per chiamate, messaggi e notifiche, e garantisce un’autonomia di 3 giorni.

Sarà disponibile a partire dalla prima metà di novembre a un prezzo al pubblico consigliato di 34,99 €.

TrainerBand: lo smartband entry level con tutte le funzionalità per migliorare le proprie prestazioni

TrainerBand è il fitness tracker economico pensato per chi desidera iniziare a monitorare la propria attività sportiva, offrendo le funzionalità più amate a un prezzo accessibile. TrainerBand, infatti, è in grado di rilevare i passi fatti e la distanza percorsa, di monitorare il tempo di allenamento, il battito cardiaco e le calorie bruciate, oltre ad analizzare automaticamente le fasi del sonno, permettendo agli utenti di ottenere un’overview della propria routine quotidiana e dell’attività sportiva per rimanere motivati e raggiungere i propri obiettivi. E’ dotato di un display colorato single touch da 0,96’’, perfetto per interagire con le notifiche del cellulare, e vanta un’autonomia di 6 giorni.

TrainerBand sarà disponibile a partire dalla prima metà di novembre a un prezzo al pubblico consigliato di 19,99 €.

TrainerRound e TrainerWatch: un unico hub per raggiungere i propri obiettivi di benessere

TrainerRound e TrainerWatch sono i nuovi smartwatch di Celly, simili nelle caratteristiche e funzionalità ma diversi nel design. Infatti, sebbene entrambi vantino un display colorato full touch da 1,69’’, lo schermo di TrainerRound ha una forma circolare, mentre quello di TrainerWatch è caratterizzato da linee squadrate.

Entrambi i dispositivi offrono funzionalità per il monitoraggio della salute – dal rilevamento del battito cardiaco, della pressione sanguigna e della saturazione, fino all’analisi automatica delle fasi del sonno – alle quali si aggiungono utili funzioni per monitorare i propri progressi nell’allenamento, come il calcolo delle calorie, dei passi e della distanza, e il rilevamento del tempo di allenamento.

Sintegrano perfettamente con gli smartphone Android e iOS per abilitare la gestione di chiamate, messaggi e notifiche, oltre a controllare da remoto la musica e la fotocamera, e attivare l’utile funzione “trova smartphone”. Sono certificati IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere e hanno una autonomia della batteria di 6 giorni,.

TrainerRound e TrainerWatch saranno disponibili a partire dalla prima metà di novembre a un prezzo al pubblico consigliato di 59,99 €.

I nuovi smartwatch e fitness tracker di Celly sono compatibili con gli smartphone Android e iOS e consentono di monitorare le proprie statistiche tramite le applicazioni dedicate: Da Fit per TrainerRound e TrainerWatch, Lefun Health per TrainerThermo e FitPro per TrainerBand.

Celly è un marchio del gruppo Esprinet. I suoi prodotti sono presenti in tutti i negozi della grande distribuzione, in molte aree di servizio e su Amazon.