Twitter cambia regole contro l’invasione di robot AI

Tra poche settimane i post di Twitter pubblicati dagli account non verificati non compariranno più nell’elenco di quelli raccomandati nella sezione “Per te” del social: un cambiamento che come spiega l’amministratore delegato dell’azienda, Elon Musk, necessario per contrastare tutti quei robot AI che stanno spuntando sul social network come funghi.

A partire dal 15 aprile, solo gli account verificati potranno essere inclusi nella sezione “Per te”. Questo è realisticamente l’unico modo con cui possiamo affrontare lo sciame di robot AI avanzati che stanno prendendo il sopravvento. Altrimenti è una battaglia persa senza speranza. Per lo stesso motivo anche il voto nei sondaggi richiederà la verifica dell’account.

Elon Musk contro i robot AI: cosa cambia in Twitter

Questo significa che a partire da sabato 15 aprile soltanto i post provenienti dagli account con la spunta blu, che comprende quindi anche quelli degli utenti abbonati a Twitter Blue, saranno inclusi nel flusso di tweet consigliati dalla piattaforma.

Di conseguenze piccole aziende, influencer e tutte quelle persone che non hanno ancora un account verificato ma che traggono un profitto dalla diffusione dei tweet saranno costretti a sottoscrivere l’abbonamento per continuare a raggiungere una platea più vasta.

Come fa notare il proprietario della piattaforma attraverso il tweet con cui ha annunciato questa novità, l’algoritmo entra in funzione anche nei sondaggi, sicché senza spunta blu non si potrà più votare.

Perché sta cambiando

Il problema è nato a dicembre, quando subito dopo il lancio dell’abbonamento sono cominciati a comparire account con la spunta blu utilizzati per impersonare aziende, celebrità e personaggi di alto profilo in quanto l’unico requisito per ottenere il badge era quello di pagare 8 $ (11 $ se si passa da iOS) per sottoscrivere l’abbonamento.

Per prevenire tutto questo da metà aprile gli abbonati riceveranno la spunta blu accanto al nome soltanto dopo aver verificato l’account con un numero di telefono. Inoltre in caso di modifica del nome utente, del nome visualizzato nel profilo oppure della foto si perderà temporaneamente il badge fino a quando l’account non verrà verificato di nuovo.

Twitter Blue sta diventando sempre più importante per generare entrate, e l’azienda ne ha ben donde: giusto ieri è venuto fuori che l’azienda vale meno della metà di quel che ha speso Elon Musk per comprarla l’anno scorso, e la strada è tutta in salita.

