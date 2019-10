Twitter per Mac ritorna su Mac App Store con la nuova app Catalyst

Alla conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2019 di giugno Apple aveva mostrato l’app Twitter per Mac come uno dei software in arrivo grazie a macOS Catalina e alla tecnologia Catalyst per convertire rapidamente le app per iPad in software in grado di funzionare nitidamente sui computer Apple: il social ha mantenuto la promessa fatta sul palco del keynote ed ora, a distanza di oltre un anno, Twitter per Mac torna a essere disponibile su Mac App Store.

Ricordiamo infatti che oltre un anno fa Twitter per Mac era stato rimosso dallo store digitale di Cupertino, una decisione allora molto criticata dai numerosi appassionati del social dei messaggi brevi. La società spiegava che la rimozione era dovuta alla scelta di concentrarsi su una esperienza uniforme per gli utenti, indipendentemente dal dispositivo e dalla piattaforma utilizzati, arrivando così a rimuovere l’app per Mac e consigliando agli utenti di utilizzare in sostituzione Twitter via internet e browser.

La soluzione non è stata molto gradita e tra le righe si poteva scorgere la mancanza di volontà della società di impegnarsi a sviluppare e mantenere un software esclusivamente per Mac, diverso dalla versione per iPhone e iPad. Ma con macOS Catalina e il progetto Catalyst Apple semplifica la vita agli sviluppatori: secondo alcune critiche la conversione delle app iPad in software per Mac non è così veloce e semplice come Cupertino indica, ma senza dubbio rappresenta un inizio nella giusta direzione.

La nuova app Twitter per Mac è stata creata a partire dalla versione esistente per iPad, alla quale però sono aggiunte funzioni specifiche che gli utenti si aspettano di trovare in un software per computer. Tra queste la possibilità di aprire finestre multiple, di ridimensionare la finestra usata, drag & drop, le scorciatoie da tastiera, le notifiche, la modalità scura e altro ancora. L’app Twitter per Mac è disponibile in italiano su Mac App Store e si scarica gratis da questa pagina. Per funzionare richiede macOS 10.15 Catalina.

Tutto quello che c’è da sapere su MacOS X Catalina è riassunto in questo articolo. Su Macitynet trovate centinaia di tutorial dedicati al Mac: partite da questa pagina per scroprirli tutti.