Uber Rent, ora l’auto si noleggia dall’app Uber

A partire da oggi è possibile prenotare un’auto a noleggio direttamente dall’app Uber: il servizio Uber Rent è disponibile in tutte le principali città italiane e in quelle degli otto paesi europei che lanciano oggi questa nuova funzionalità.

L’annuncio fa parte della visione di Uber di diventare una piattaforma integrata e multimodale di mobilità a 360 gradi. Uber Rent promette di rendere l’esperienza del noleggio di un’auto più facile, comoda e conveniente.

Grazie a centinaia di veicoli disponibili per il noleggio delle società di autonoleggio più affidabili, tra cui Hertz, Avis e Budget, il nuovo servizio Uber permette agli utenti di prenotare l’auto a noleggio più indicata per il loro viaggio in modo semplice e veloce direttamente dall’app Uber.

Grazie alla partnership con Car Trawler, il principale fornitore di tecnologia per il settore del noleggio auto, l’app Uber consiglia le migliori opzioni di autonoleggio in base alla posizione e alla destinazione dell’utente. Inoltre, è possibile confrontare le opzioni in base al prezzo, alle dimensioni del veicolo e alle valutazioni degli utenti.

Al fine di rendere il processo di prenotazione di un’auto ancora più semplice, l’app Uber ricorda in automatico agli utenti di richiedere una corsa per recarsi al luogo del ritiro dell’auto a noleggio. In occasione del lancio, Uber offre a tutti gli utenti 10 euro di credito su ognuna delle prime tre prenotazioni di auto a noleggio effettuate tramite l’app.

Il lancio di Uber Rent ha copertura nazionale e permette ai cittadini di tutto il Paese di utilizzare l’app Uber per tutti i loro spostamenti: dalle gite fuori porta, ai viaggi di lavoro tra città o semplicemente per le commissioni di tutti i giorni.

“Gli utenti della nostra app possono prenotare corse Uber Black, Uber Taxi nonché biciclette e monopattini elettrici grazie alla partnership con Lime già da diversi anni. Con Uber Rent siamo entusiasti di ampliare la gamma di opzioni di viaggio disponibili sulla nostra app e di continuare ad aiutare le persone ad andare letteralmente ovunque con Uber”, ha commentato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia.

Per Uber Rent aggiornate l’app

Uber Rent è disponibile da oggi per tutti gli utenti, italiani e internazionali, dell’app. Per prenotare un’auto a noleggio utilizzando l’app Uber, è necessario seguire questi semplici passaggi:

Aggiornate l’app Uber all’ultima versione per verificare se avete l’opzione Uber Rent.

Selezionate “Noleggio” e apparirà il motore di ricerca del partner Cartrawler per inserire il luogo di ritiro e la data di noleggio.

