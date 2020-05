Ubisoft contro Apple e Google per il clone del gioco Tom Clancy’s Rainbow Six

Apple e Google sono state citate in giudizio da Ubisoft Entertainment SA – un’azienda francese sviluppatrice e editrice di videogiochi, con sede centrale a Montreuil – per la presenza sui rispettivi store di un presunto clone di “Tom Clancy’s Rainbow Six” prodotto da una società sussidiaria di Alibaba.

Bloomberg riferisce che l’azione legale è stata depositata venerdì 15 maggio in un tribunale federale di Los Angeles. Ubisoft afferma che il gioco “Area F2” è quasi una fotocopia di un suo gioco denominato “Rainbow Six: Siege”, elemento “incontestabilmente” impercepibile dagli osservatori. Il clone del gioco è fedelissimo all’originale, e non sarebbero stati messi in atto nemmeno sforzi minimi per renderlo giuridicamente diverso da quello di Ubisoft.

“Virtualmente ogni aspetto di AF2 è copiato da R6S”, afferma Ubisoft nella denuncia; dalla schermata per la selezione dell’operatore, alla schermata finale con i punteggi, e quant’altro in mezzo”.

“Rainbow Six: Siege” o “R6S” vanta 55 milioni di giocatori registrati in tutto il mondo stando a quanto riferito nella ausa per violazione di copyright intentata da Ubisoft, secondo la quale oltre 3 milioni di persone ogni giorno giocano con questo titolo. R6S è un titolo amato anche da chi ama gli e-Sport, giocati livello competitivo organizzato e professionistico, con tema di professionisti che gareggiano per premi da milioni di dollari.

“R6S è tra i più popolari giochi multiplayer competitivi nel mondo, ed è tra quelli con i diritti di proprietà intellettuale più importanti per Ubisoft”, ha riferito l’azienda francese, affermando che “ogni aspetto di AF2è stato virtualmente copiato da R6S”.

Portavoce di Google e Apple non hanno al momento rilasciato commenti sulla causa intentata da Ubisoft, e stessa cosa quelli di Alibaba. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege è uno sparatutto in prima persona di tipo “tattico”, il cui obiettivo è l’eliminare nemici, assalitori o difensori, principalmente online. Non presenta una modalità storia ma piccole missioni da svolgere in giocatore singolo. È considerato il successore dell’annullato progetto Tom Clancy’s Rainbow 6: Patriots, indicato come un titolo più classico con tanto di modalità campagna per un singolo giocatore.