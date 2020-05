Xiaomi Haylou: due smartwatch super minimal a partire da 26 euro, e sembra un Apple Watch

Preparatevi all’estate con uno smartwatch che, oltre ad essere davvero bello e funzionale, è anche un pratico strumento coadiuvare il benessere e l’attività fisica. Al momento due offerte su altrettanti smartwatch Xiaomi Haylou; il primo LS1 somiglia tanto ad un Apple Watch, il secondo LS05 è invece rotondo, ma altrettanto minimale. Si parte da appena 26 euro.

Se volete uno smartwatch che somigli molto ad Apple Watch, ma costi decisamente meno, allora la scelta fatevi sfuggire l’offerta lampo su Haylou LS01, 26 euro.

Tra i punti di forza, anzitutto, la leggerezza, appena 34 grammi cinturino compreso. ancora, l’autonomia, che permette ben 10 giorni di utilizzo con il cardiofrequenzimetro attivo ventiquattr’ore su ventiquattro, oppure fino a 14 giorni con un uso medio giornaliero che comprende 30 minuti di corsa, chiamate, messaggi, notifiche e la visualizzazione dell’ora per un massimo di 150 volte al giorno.

Ovviamente, tra i punti di forza c’è il design, non solo perché somiglia ad Apple Watch, ma semplicemente perché è davvero minimale e alla moda. Lo schermo ha la forma quadrata: si tratta di un pannello TFT LCD da 1.3” con risoluzione 240 x 240 pixel, e poi la cassa è in alluminio spazzolato da 40.9 millimetri. Completa il tutto il cinturino in silicone da 26.3 millimetri.

Ma le caratteristiche tecniche di Haylou LS01 non si fermano certo qui. Lo schermo ha una luminosità tale da consentire una facile consultazione anche all’aperto e in pieno sole, è certificato IP68 quindi resiste a polvere ed immersioni in acqua fino a un metro di profondità per trenta minuti, si collega allo smartphone via Bluetooth 4.2 e i dati raccolti si consultano più facilmente tramite l’app abbinata, inoltre funziona con tutti i dispositivi Android 4.4 e superiori oppure iOS 8 e successivi.

Si tratta anche di un ottimo compagno per l’attività fisica e per il benessere. A tal proposito, è in grado di riconoscere e tenere traccia di nove sport diversi, ovvero: camminata, corsa, trekking, bicicletta, corsa su tappeto, fitness, arrampicata, spinning e yoga.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo è al momento in offerta lampo su a soli 26 euro.

L’altro modello che vi segnaliamo in forte sconto, è Haylou Solar Smart Watch. Il primo elemento che salta all’occhio di questo smartphone è certamente il design minimale, con una cassa rotonda, che lo rende particolarmente simile ad un orologio tradizionale.

Monta un display con diagonale da 1,28 pollici, naturalmente a colori, che rende ancor più semplice la consultazione di tutti i dati a schermo. Lo smartwatch permette di tracciare ben 12 modalità sportive, come la corsa esterna, passeggiate, ciclismo, arrampicata, spinning, yoga, tapis roulant, ginnastica, basket, calcio e allenamento libero.

Ovviamente, l’orologio non manca di restituire tutti i dati più importanti per ciascun allenamento, quindi il conteggio dei passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate e il tempo di esercizio.

In questo caso l’autonomia è di 30 giorni con una singola ricarica, in standby grazie alla batteria da 480 mAh, e non manca di certificazione IP68, dunque impermeabile, così da non doversi preoccupare di eventuali gocce di sudore o spruzzi d’acqua piovana.

Oltre all’esercizio fisico diurno, l’orologio offre anche il tracciamento del sonno. Non manca neppure la funzione di monitor della frequenza cardiaca continua, tutti dati che naturalmente andranno a sincronizzarsi con lo smartphone grazie all’app Haylou Fit, disponibile gratis per iOS e Android.

Al momento è in offerta lancio a 34,40 euro.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.