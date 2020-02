UE BOOM 3, lo speaker Bluetooth che nuota: solo oggi a 79,99 euro

UE BOOM 3 ad un prezzaccio, anzi il prezzo più basso mai visto. È questa una delle occasioni di oggi tra le offerte di giornata proposte da Amazon che vi offre questo eccellente speaker Bluetooth a solo 79,99 euro.

BOOM 3 è l’ultima evoluzione di una serie di grande successo, altoparlanti con elevata resa sonora, ottima costruzione, potenza, capacità dio suonare in tutti i contesti (inclusi luoghi dove sarebbe sconsigliabile portare altri accessori come questi, tipo al bordo di una piscina). La nuova versione messa sul mercato tra fine 2018 e inizio 2019 ha un suono a 360 gradi più bilanciato ed elevata resistenza delle componenti, ma ha anche il cosiddetto Magic Button, che permette con un solo tocco un controllo della musica «Ancora più semplice e intuitivo». Questo pulsante permette praticamente di riprodurre, mettere in pausa o saltare i brani direttamente dagli speaker con un solo tocco. Il Bluetooth è stato migliorato e ora assicura una connessione fino a 45 metri di distanza.

I nuovi altoparlanti sono ovviamente compatibili con le funzionalità degli speaker precedenti, come PartyUp che permette di collegare fino a 150 speaker insieme. Sono certificati IP67, quindi non sono solo impermeabili e a prova di schizzi, ma anche antipolvere. Ultimate Ears (una sussidiaria ai Logitech) offre anche una interessante applicazione che dà accesso one-touch all’intero catalogo di Apple Music. Con i dispositivi Android, il Magic Button consente di accedere anche alle playlist di Deezer Premium.

Tra le altre funzioni: ricarica n modalità wireless con il dock di ricarica Power Up (venduto separatamente), modalità galleggiamento (se cade in acqua non affonda), resistenza IP67 (piò essere completamente immerso per un massimo di 30 minuti), autonomia fino a 15 ore

Questo altoparlante sul mercato costa almeno 130 euro. In commercio si trova anche a 155 euro (prezzo ufficiale). Amazon lo presenta solo per oggi i colore blu a 79,99 euro, il prezzo migliore mai visto. La versione con dock di ricarica wireless costa solo 120,99 euro, anche questo è il prezzo migliore mai visto.