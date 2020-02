Recensione Synology DS120J, il vostro primo NAS da salotto

Synology DS120J è il più piccolo NAS (Network Attached storage) della casa taiwanese, adatto ad un utilizzo casalingo e quasi personale, ma soprattutto a chi ha esigenze di uno storage di rete, non conosce quali benefici può dare e vuole iniziare senza investire in una grande cifra.

Se a livello hardware la presenza di un solo disco e di un processore contenuto offrono inevitabili compromessi a supporto c’è l’eccellente DSM, il sistema operativo di Synology, capace con i suoi servizi di essere comodo tanto per chi inizia quanto per chi è già esperto.

Un solo disco, meglio se veloce

Fuori dalla scatola il Synology DS120J si presenta come un involucro di colore bianco dal design piacevole: all’interno della confezione trovano posto il NAS, le viti per il disco e l’alimentatore, oltre ovviamente ad un cavo Ethernet per la connessione al router.

Per l’installazione abbiamo optato per un disco meccanico Toshiba N300 da 8 TB che, ne siamo sicuri, è più che sufficiente per la quasi totalità degli utenti che acquisteranno questo modello di NAS (qui la tabella per la compatibilità).

Anzi, a dirla tutta, forse sarebbe meglio optare per un SSD da 2,5″, che al costo di qualche Euro in più offre più silenziosità e un tempo di accesso inferiore: per farlo serve anche acquistare a parte un sostegno Synology Disk Holder di tipo C, che accoglie il disco da 2,5″ nella slitta da 3,5″.

Una volta installato il disco, con un gioco di viti (aprendo il NAS), siamo pronti all’installazione, che sostanzialmente si svolge in pochi minuti, seguendo le istruzioni del browser.

DSM, qui in versione 6, è una vera delizia: veloce, semplice ma completo non ha davvero bisogno di un tecnico per essere posizionato all’interno di una casa o di un piccolo ufficio come sistema di backup, ma solamente di qualche attenzione durante la fase di installazione.

Le competenze tecniche arrivano qualora si renda necessario un intervento sulla rete o in caso di indirizzamenti particolari, evenienze che in un ambiente casalingo di solito non compaiono.

Nel nostro caso abbiamo provveduto a installare Synology DS120J in salotto, con compiti di backup del Mac e di tutto l’archivio locale, a cui attingere a una serie di altri servizi.

Silenzioso

Il Synology DS120J è attrezzato con una CPU ARM Marvell Armada 3700 88F3720 Dual Core a 800 MHz, con 512 MB di RAM DDR3L, quantità risicate che comunque gli permettono di eseguire correttamente DSM e qualche altro servizio, a tratti faticando un po’ ma sostanzialmente senza mai apparire affaticato e comunque sempre in modo silenzioso.

Noi abbiamo apprezzato molto i servizi Audio Station e Photo Station, che sostanzialmente provvedono a tracciare in modo automatico una o più cartelle archiviate (che noi aggiornavamo in automatico tramite backup programmati) offrendo via web o via App lo streaming di, appunto, musica e video anche da mobile.

I contatti con l’esterno possono avvenire tramite appunto la rete o via USB, grazie alle due porte posteriori: l’economicità del prodotto non promette voli pindarici su altri tipi di porte, sulle quali comunque Synology resta un po’ timida.

La presenza di un solo disco non permette di giocare con i livelli RAID, optando per una unità singola. Questo dato deve far riflettere molto i lettori: Synology può essere una eccellente unità di backup solo se l’archiviazione è demandata anche altrove (ad esempio sul Mac o su una unità esterna via USB), perché i dati devono sostare sempre in almeno due posti.

App Store

L’App Store di Synology è prodigo di contenuti e soluzioni, così come la disponibilità per mobile (iOS e Android). Le soluzioni che ci sono piaciute di più sono, appunto, Photo station e Audio Station, ma anche Moments per gli album di foto personalizzati e Drive per la usare il NAS come si trattasse di un cloud personale. Esistono molti altri servizi, come ad esempio l’onnipresente Plex, ma che pesano troppo per questo tipo di hardware e per i quali è meglio andare a investire di più in potenza, laddove il Sito sinology è prodigo di soluzioni.

Conclusioni

Durante le settimane che ci ha servito, il Synology DS120J si è dimostrato un compagno eccellente, il tutto anche parametrizzato al costo, attorno ai 100 Euro (vuoto).

Le App di streaming di musica e foto, dopo un paio di giorni per popolare il database locale con tutti i riferimenti hanno funzionato egregiamente tanto in casa quanto fuori (grazie anche al servizio QuickConnect che gestisce da solo il router) e dato che il backup lavora in automatico, è stato come dimenticarsi di averlo.

Ribadiamo la bontà del disco, seppure per un utilizzo da salotto oggi è meglio una unità SSD, da valutare per costi e capacità.

Pro:

• Ottimo design esterno

• Silenzioso

• Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Contro:

• Processore e Ram sono al limite per alcuni servizi

• La scelta di un solo disco è da valutare

• Manca la slitta per l’unità SSD

Prezzo:

• 106,99 Euro

Synology Synology DS120J è presente nelle grandi catene di negozi di elettrodomestici, ma lo potete trovare anche su Amazon.it al prezzo di 106,99 Euro.

Per la prova abbiamo utilizzato unità Toshiba N300 da 8 TB come volume singolo.