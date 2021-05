Un alimentatore per caricarli tutti: universale, da 30W e in offerta

La stagione dei viaggi sta per arrivare, e se volete evitare di mettere in valigia diversi alimentatori per le vostre periferiche hi tech, la soluzione ideale potrebbe essere un alimentatore universale. Oggi in offerta lampo quello da 30W, che si acquista ad appena 12,30 euro. Clicca qui per comprare.

L’alimentatore può essere regolato a 3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, e 9V, mentre le diverse testine a due pin permettono di adattarlo a moltissimi apparecchi e dispositivi. Da notare, che ogni testina propone pin di diversa grandezza, così da non poter invertire, nemmeno per errore, la polarità, evitando così incidenti di qualsiasi genere. Offre un buon isolamento, e alta resistenza elettrica per protezione da cortocircuito, sovraccarico, e sovratensione.

La potenza nominale stimata è di 30W, con una tensione di ingresso AC100-240V 0,25A 50/60Hz, e fornisce anche una porta USB 5.0V a 2.1A, con una tensione di uscita 3 V / 4,5 V / 5 V / 6 V / 7,5 V / 9 V / 12. In totale, presenta 6 diverse testine, di differenti dimensioni: 2.5 x 0.7mm, 3.0 x 1.1mm, 3.5 x 1.35mm, 4.0 x 1.7mm, 5.0 x 2.1mm, 5.5 x 2.5mm.

Ampiamente utilizzato in molti tipi di prodotti: imprese industriali e minerarie, display a LED, lampade a LED, strumentazioni varie, apparecchiature di monitoraggio, apparecchiature di sicurezza, audio digitale, frigoriferi elettronici, hard disk esterni, macchinari medici, piccoli elettrodomestici, e altro ancora, offre certamente la massima versatilità, con un peso davvero contenuto, in appena 120 grammi, dunque molto semplice da trasportare.

Al momento lo si può acquistare a soli 12,30 euro, direttamente a questo indirizzo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.