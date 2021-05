Volvo Trucks ha creato suoni unici per i suoi camion elettrici

A partire dal 1° luglio 2021, tutti i nuovi veicoli elettrici dell’UE dovranno emettere un certo livello sonoro quando viaggiano a velocità inferiori a 20 km/h. Il livello sonoro richiesto dipende dalla velocità e aumenta in proporzione con quest’ultima. Alla velocità massima di 20 km/h dovrebbe essere di almeno 56 decibel. Gli Stati Uniti hanno una legislazione simile per i veicoli che viaggiano a 30 km/h o più lentamente. Se il veicolo è troppo silenzioso, è necessario aggiungere un sistema di allarme acustico del veicolo (AVAS) esterno.

Per soddisfare i nuovi requisiti e allo stesso tempo mantenere i vantaggi dei livelli di rumorosità inferiori offerti dai veicoli elettrici, Volvo Trucks riferisce di avere sviluppato un insieme unico di suoni di livello elevato per i suoi modelli di camion elettrici.

“Accogliamo con favore questa nuova legislazione. Sin dall’infanzia, abbiamo imparato a fare affidamento non solo su ciò che vediamo, ma anche su ciò che sentiamo quando ci troviamo nel traffico, a tal punto che talvolta non guardiamo nemmeno prima di attraversare la strada! Con il nostro nuovo sistema di allarme, vogliamo contribuire a garantire che pedoni e ciclisti si accorgano quando sono vicini ai nostri camion elettrici”, spiega Anna Wrige Berling, Traffic and Product Safety Director presso Volvo Trucks.

La gamma di suoni è il risultato di approfonditi test e ricerche da parte di esperti di acustica. Siamo particolarmente orgogliosi di aver sviluppato suoni di alta qualità che sono abbastanza percettibili da avvertire le persone vicine al camion e al tempo stesso piacevoli per il conducente e gli altri utenti della strada”, afferma Anna Wrige Berling.

È importante notare che i veicoli saranno molto più silenziosi dei camion tradizionali. “I suoni sono progettati per non penetrare attraverso le pareti. I nostri camion elettrici consentiranno comunque consegne notturne silenziose e miglioreranno le condizioni di lavoro dei conducenti oltre a favorire un ambiente più silenzioso e pulito”, afferma Anna Wrige Berling.

Quattro suoni diversi

Il sistema di allarme acustico sviluppato da Volvo per i veicoli elettrici in realtà non è costituito da un solo suono ma da quattro suoni diversi, che informano le persone vicine di ciò che sta facendo il camion: marcia avanti, minimo, retromarcia, ecc. I suoni varieranno di intensità, in base alla velocità del camion e cambieranno di frequenza durante l’accelerazione e la decelerazione.

Incrementare i trasporti elettrici

Con il lancio, recentemente annunciato, della vendita di tre nuovi modelli di camion elettrici pesanti – Volvo FH, FM e FMX – Volvo Trucks ha adesso una importante gamma di sei camion elettrici per carichi di media entità e pesanti.

