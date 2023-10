L’Unione europea indaga Nvidia per i chip di intelligenza artificiale

L’Unione Europea sta esaminando presunte pratiche anticoncorrenziali nel settore dei chip utilizzati per l’intelligenza artificiale AI, un settore in cui Nvidia domina la scena.

A riferirlo è Bloomberg News, citando fonti informate sulla questione. La Commissione europea avrebbe raccolto informazioni in modo informale sulle pratiche potenzialmente abusive nel settore delle unità di elaborazione grafica (GPU), utilizzate sia per il lavoro di intelligenza artificiale, che per i videogiochi, per capire se è necessario un intervento futuro.

L’indagine è in fase iniziale e potrebbe non culminare in una vera inchiesta formale né trasformarsi mai in sanzioni, aggiunge il rapporto. Nvidia, che detiene quasi il monopolio sul mercato delle GPU con una quota di mercato dell’80%, ha rifiutato di commentare la vicenda, mentre la Commissione europea non ha risposto immediatamente alle richieste da parte di Reuters.

Le autorità francesi hanno anche intervistato gli attori del mercato sul ruolo chiave di Nvidia nei chip di intelligenza artificiale, sulla sua politica dei prezzi, sulla carenza di chip e sul suo impatto sui prezzi. Non solo, l’autorità francese per la concorrenza avrebbero effettuato un’ispezione presso un’azienda nel “settore delle schede grafiche”: secondo una persona a conoscenza diretta della questione trattasi, per l’appunto, di Nvidia.

Da notare che la quotazione delle azioni Nvidia in borsa e la domanda dei suoi chip per Inteligenza artificiale sono aumentati sensibilmente dopo l’enorme successo dell’AI generativa avvenuta nel corso dell’ultimo anno.

I chip dell’azienda si trovano, inoltre, in quasi tutti i sistemi che alimentano applicazioni come ChatGPT, motivo per cui Nvidia è l’unica azienda di semiconduttori al mondo a valere un trilione di dollari.

Recentemente anche il Gruppo iliad ha annunciato investimenti in intelligenza artificiale, con l'acquisto di un nuovo super computer Nvidia, il più potente in Europa, e un centro di ricerca e sviluppo dedicato all'AI.