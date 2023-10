Apple Watch Ultra, lo schermo è troppo scuro dopo l’aggiornamento

Se l’ambiente è poco illuminato, lo schermo di Apple Watch Ultra può risultare tanto scuro da risultare quasi impossibile da leggere. A lanciare egnalazione e lamentele sono diversi utenti sia del nuovo Apple Watch Ultra 2 che del modello di prima generazione, che puntano il dito contro l’ultimo aggiornamento del sistema operativo.

Sembrano infatti esserci buone probabilità di incappare in questo fastidioso problema se Apple Watch Ultra che si ha al polso utilizza una delle versioni disponibili di watchOS 10. Sono diverse le segnalazioni pubblicate sul forum di supporto Apple e su Reddit, dove il minimo comun denominatore pare essere appunto watchOS in versione 10.0.1 oppure 10.0.2, quindi tutte le varianti dell’ultimo aggiornamento attualmente in circolazione.

Si ritiene che il problema riguardi una calibrazione imperfetta del sensore di luce ambientale, apparentemente incapace – in queste ultime versioni del software – di aumentare la luminosità a un livello adeguato in ambienti scarsamente illuminati.

Schermo scuro Apple Watch Ultra, quando si verifica

Il problema sarebbe particolarmente pronunciato in due situazioni: quando si passa rapidamente da una stanza luminosa a un’area buia, oppure quando i quadranti Wayfinder e Ultra Modular sono impostati sulla modalità notturna, quella cioè che attiva il filtro rosso su tutto lo schermo.

Le ipotesi

Secondo alcuni utenti, una delle cause potrebbe riguardare la capacità del nuovo Ultra 2 di spingere la luminosità dello schermo a 3.000 nit o di farla scendere drasticamente a 1 nit, tuttavia come dicevamo sono diverse anche le segnalazioni pubblicate dai possessori del precedente Ultra di prima generazione, quindi è più probabile si tratti di un problema legato alle ultime versioni del sistema operativo.

Purtroppo al momento non sembrano esserci soluzioni praticabili perché schermo troppo scuro e problemi di leggibilità persisterebbero nonostante le regolazioni manuali del livello di luminosità attraverso le impostazioni di Apple Watch Ultra.

Cosa fare

Chi non ha ancora aggiornato farebbe quindi bene a non farlo, almeno per il momento. Apple infatti pare sia già a conoscenza del problema ed è quindi altamente probabile che la soluzione sia integrata in uno dei prossimi aggiornamenti del sistema operativo.

Se invece non ne avete uno ma ci state pensando su, qui trovate un confronto tra Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch Ultra, con le differenze e consigli per l’acquisto.