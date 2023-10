Apple Pencil 3 potrebbe avere punte magnetiche intercambiabili

Apple Pencil 3 o, come Apple molto probabilmente la chiamerà, Apple Pencil di terza generazione (qui quella attuale di seconda generazione), potrebbe utilizzare punte intercambiabili, con diverse punte magnetiche utilizzabili per una varietà di scopi diversi. Questo è quanto emerge da alcune anticipazioni apparse in rete durante il fine settimana.

La prima e anche la seconda generazione di Apple Pencil utilizzano una punta che può essere sostituita man mano che si consuma nel tempo. Esiste anche un piccolo mercato di punte di terze parti che possono anche modificare il modo in cui Apple Pencil funziona sul display di iPad.

Secondo un tweet del leaker seriale che si firma Majin Bu su X (Twitter), la prossima iterazione di Apple Pencil potrebbe offrire ai consumatori la possibilità di regolare il funzionamento della penna a proprio piacimento. Nel tweet, la fonte di Bu afferma che Apple Pencil 3 verrà spedito “con punte magnetiche intercambiabili“.

Si sostiene che i cambiamenti delle punte siano intesi a migliorare il funzionamento di Apple Pencil “per il disegno, il disegno tecnico e la pittura”. A corredo del tweet, Bu offre immagini di tre diverse dimensioni e spessori di punte.

Utilizzando magneti, le punte dovrebbero essere più facili da cambiare rispetto alle versioni esistenti, che si basano invece su una tenuta a frizione. Questo leak appare verosimile perché in parte supportato da precedenti brevetti e domande depositate da apple, incluso uno in cui le funzioni dello stilo possono cambiare per abbinarsi a una specifica punta.

Sebbene ci siano poche informazioni trapelate sulla terza generazione di Apple Pencil, è passato parecchio tempo dall’ultimo aggiornamento dello stilo. L’originale è stato rilasciato nel novembre 2015, mentre il modello di seconda generazione è stato lanciato nel novembre 2018, tre anni dopo. Sembra essere arrivato il momento della terza iterazione.

Tutto su Apple Pencil di seconda generazione in questo approfondimento di macitynet, invece in questo articolo trovate il confronto tra il modello di prima e seconda generazione.