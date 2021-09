Apple Controllo Universale non arriva al lancio di iPadOS 15

Apple ha presentato la funzione Controllo Universale durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2021: con l’aggiornamento del sito web Apple per tutte le novità introdotte nell’evento California Streaming del 14 settembre, la multinazionale informa che purtroppo questa funzione non sarà disponibile quando lunedì 20 settembre sarà rilasciato iPadOS 15.

Ricordiamo che Controllo Universale permette all’utente di controllare fino a due Mac e anche un iPad utilizzando una sola tastiera, un solo mouse o trackpad. In sostanza dal Mac controllore o principale è possibile spingere il puntatore del mouse fino al limite dello schermo, in questo modo il puntatore passa al dispositivo che si trova a fianco, un altro Mac o un iPad posizionati a destra oppure a sinistra del computer usato dall’utente.

Con Controllo Universale la stessa procedura permette anche di trasferire i file da un computer o un dispositivo all’altro, come se l’utente stesse lavorando su un’unica grande scrivania o un unico dispositivo. Per tutte queste ragioni si tratta di una delle funzioni più interessanti e attese dagli utenti che dispongono di più computer e dispositivi Apple.

Anche se Cupertino informa del posticipo e non annuncia una data di rilascio precisa, non sembra che dovremo attendere molto perché la disponibilità è indicata sempre per questo autunno. Con ogni probabilità ne sapremo di più quando Apple annuncerà la data di rilascio di macOS Monterey perché il nuovo sistema operativo Mac, l’unico che non arriva il 20 settembre, è richiesto per la condivisione del cursore con Controllo Universale.

Apple ha già in cantiere almeno un’altra presentazione dedicata ai nuovi MacBook Pro con Apple Silicon e schermi mini LED. Secondo alcuni si svolgerà già entro la fine di settembre, secondo altri invece potrebbe cadere a ottobre o novembre.

Per tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple è possibile consultare diversi articoli di macitynet:

Tutte le novità presentate da Apple durante l’evento California Streaming del 14 settembre sono riassunte in questo articolo.