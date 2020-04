WhatsApp lavora alle video chiamate con più persone

Bloccati in casa, le app per comunicare aiutano per lavoro, scuola e anche per rimanere in contatto con amici e familiari ma, mai come in questi giorni di emergenza coronavirus, sentiamo un po’ troppo stretto il limite massimo di quattro persone di WhatsApp per le video chiamate.

Non è un caso che proprio in coincidenza con l’estensione di blocchi e lockdown in Italia e nel mondo siano aumentati vertiginosamente gli utenti che si rivolgono a Google Meet, Skype, Zoom e altre piattaforme ancora in grado di supportare un numero maggiore di utenti per le chiamate di gruppo. Da giorni circolano anticipazioni che indicano WhatsApp, parte del gruppo Facebook, al lavoro su questo fronte: ora una scoperta conferma la buona notizie e anche il possibile arrivo, si spera a breve, della novità.

Finora infatti circolavano esclusivamente voci al riguardo, ma nelle scorse ore sono stati trovati indizi nella versione beta di WhatsApp per sviluppatori e tester che indicano l’arrivo delle video chiamate fino a 8 persone. La scoperta è confermata anche da una schermata scoperta all’interno del codice che fa riferimento a video chiamate WhatsApp fino a 8 persone, come mostra l’immagine che riportiamo da Webetainfo. Il messaggio informa che sarà possibile farlo a patto però che tutti gli utenti siano dotati dell’ultima e più recente versione dell’app.

Siamo ancora lontani dalle feste delle video chiamate fino a 100 partecipanti possibili con Zoom, ma questa piattaforma è stata criticata di recente per questioni legate a privacy e sicurezza, tanto che numerosi utenti hanno deciso prima di impiegarla e poco dopo di abbandonarla in tutta fretta. Comunque la novità in lavorazione in WhatsApp per le videochiamate fino a 8 persone rappresenta il raddoppio rispetto al limite attuale, con in più un vantaggio che pochi altri concorrenti possono vantare, come l’integrazione diretta con la rubrica dell’utente e la diffusione capillare su scala globale.

Manca purtroppo un solo piccolo, importante dettaglio: nessuno sa infatti quando WhatsApp renderà disponibile l’aggiornamento che estenderà il limite di partecipanti alle video chiamate. Macitynet tornerà a parlarne appena ci saranno novità. Tutti gli articoli dedicati a WhatsApp sono disponibili da questa pagina.

