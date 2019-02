La versione definitiva di macOS 10.14 Mojave è stata rilasciata il 24 settembre 2018. Il 30 ottobre 2018 è arrivata la versione definitiva dell’upate a 10.14.1, il 6 dicembre 2018 la versione definitiva dell’update a macOS 10.14.2 e il 22 gennaio 2019 l’update della versione definitiva a macOS 10.14.3.

Il 10 dicembre 2018 Apple ha rilasciato agli sviluppatori la prima versione beta dell’update a macOS 10.14.3; il 19 dicembre 2018 la seconda beta dell’update a macOS 10.14.3, il 7 gennaio 2019 la beta 3 dell’update a macOS 10.14.3 e il 10 gennaio la beta 4.

Il 24 gennaio 2019 è arrivata la beta 1 dell’update a macOS 10.14.4. Il 4 febbraio 2019 la beta 2, il 18 febbario 2019 la beta 3.

Non è al momento dato sapere quali sono le novità specifiche della nuova beta (Apple parla genericamente di migliore in termini di “stabilità, compatibilità e sicurezza”). La “build” ufficiale di macOS 10.14 Mojave è numerata come “18A391”; la versione definitiva dell’update a macOS 10.14.1 Mojave è la “18B75”. L’update della versione definitiva di macOS 10.14.2 è la build “18C54”. L’update alla versione definitva di macOS 10.14.3 è la build “18D42”.

La prima developer beta di macOS 10.14.4 è la build “18E174f”. La beta 2 di macOS 10.14.4 è la build “18E184e”; la beta 3 di macOS 10.14.4 è la build “18E194d”

Se volete conoscere tutto su macOS 10.4 Mojave vi rimandiamo a questo articolo di approfondimento.