Valanga di sconti sui computer portatili KUU: notebook a partire da 216 euro

Se state cercando un notebook, questa è l’occasione più ghiotta degli ultimi mesi: sono disponibili infatti una valanga di sconti su tutti i più interessanti notebook KUU, uno dei brand orientali più noti degli ultimi mesi.

Si tratta in totale di 6 diversi notebook disponibili in svariati formati di memoria e in spedizione dai tre principali magazzino di stoccaggio, Spagna, Cina e Germania.

Le occasioni sono davvero ghiotte, con prezzi che vanno da soli 241 euro fino a 365 euro.

Qui di seguito i modelli e tutte le offerte disponibili.

KUU Sbook

Dotato di processore Intel Celeron J3455, schermo da 14,1, 6GB RAM, OS Windows 10, 128GB o 256GB di memoria SSD.

KUU K2S

Dotato di processore Intel Celeron J4115 Processore, schermo da 14,1 pollici IPS, 8 GB di RAM, OS Windows 10 e 128GB, 256GB o 512GB di memoria SSD

KUU YOBOOK

Processore Intel Pentium J3710 Quad core, schermo da 13,5 pollici 3000×2000 IPS, scocca in metallo, 4 GB di RAM, OS Windows 10 e memoria SSD da 128 GB

KUU Xbook

Processore Intel Celeron J4115, schermo da 14,1 pollici IPS, 8GB di RAM, OS Windows 10 e 256GB o 512GB di memoria SSD.

KUU A8S

Schermo da 15,6 pollici FHD IPS, 6GB di RAM, processore Intel Celeron J3455 e 256GB o 512GB di memoria SSD.

KUU Kbook Pro

Processore Intel CPU N3450, schermo da 14.1 pollici IPS, 6 GB di RAM, Windows 10 Pro e 256GB di RAM SSD