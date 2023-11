Black Friday, coupon per il superbo Ecovacs Deebot X1 OMNI, solo 702 euro su Amazon

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere che sia in grado di pulire in autonomia la vostra casa, non solo aspirando, ma anche lavando i pavimenti, allora X1 potrebbe fare al caso vostro considerando il prezzo shock di 702 euro che arriva per uno sconto Black Friday e un coupon da quasi 200€

X1 Omni è la soluzione all in one di Ecovacs per lavare e aspirare il pavimento. Propone una potenza di ben 5000 pa e gode della tecnologia laser DToF per una mappatura più precisa della casa. Il punto di forza sono i due panni rotanti sulla parte bassa, che premono con forza sul pavimento, così da pulire anche le macchie più ostinate.

All’interno della stazione di ricarica sono presenti, oltre al sacchetto per lo svuotamento automatico della polvere, anche due cache per l’acqua pulita e l’acqua sporca. In questo modo il robot potrà lavare in completa autonomia la casa. I panini sono in grado di ruotare fino a 180 volte al minuto, con una pressione fino a 6N verso il basso.

Gode anche di un assistite YIKO integrato, così da poterlo controllare a voce, riuscendo a pulire anche stanze selezionate semplicemente con comandi vocali.

Solitamente il robot ha un costo di 999 euro, ma al momento lo si prende con doppio sconto. Ed infatti, su Amazon ha un prezzo scontato di 899 euro, ma adesso cliccando la casella di ulteriore sconto di 197 euro, lo si acquisterà a 702 euro.