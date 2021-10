Vendite Mac record, MacBook Air M1 è tra i più richiesti

Nell’ultimo trimestre fiscale 2021, che per Apple corrisponde ai mesi da luglio a settembre, sono state registrate vendite e fatturato record sui Mac pari a 9,17 miliardi di dollari: si tratta del miglior risultato di tutti i tempi per i Mac, con il CEO di Tim Cook che ha affermato che c’è una «Forte domanda», in particolare per MacBook Air M1.

Nessun nuovo Mac è stato rilasciato durante il trimestre in esame, con i nuovi modelli di MacBook Pro 2021 da 14 pollici e 16 pollici che non rientrano nel trimestre di riferimento. Le vendite di Mac sono state forti per via della richiesta dovuta alle restrizioni della pandemia e al crescente lavoro da casa, o comunque ibrido. Ancora, il successo può essere dovuto anche alla transizione di Apple ai propri chip, progettati su misura per i Mac, a partire dal chip M1 lo scorso anno, per seguire con M1 Pro e Max da poco presentati.

Il responsabile finanziario di Apple, Luca Maestri, ha dichiarato che gli ultimi cinque trimestri dell’azienda per le entrate Mac sono stati i migliori cinque trimestri di sempre per la categoria.

Il fatturato di iPad è stato di 8,25 miliardi di dollari nel trimestre di riferimento, non un record, ma in crescita del 21% rispetto a 6,79 miliardi di dollari nel trimestre dell’anno scorso. Le vendite di iPad sono state probabilmente potenziate dal lancio di iPad mini di sesta generazione (qui la recensione di macitynet) e di iPad a basso costo di nona generazione, lanciati durante il trimestre, mentre gli iPad rimangono popolari poiché molte persone continuano a lavorare, imparare e connettersi con gli altri da casa.

Maestri ha affermato che la fornitura di iPad è stata significativamente limitata durante il trimestre di settembre e Apple prevede che le entrate derivanti dal tablet diminuiranno su base annua nel trimestre di dicembre, a causa dei continui vincoli di fornitura.

Apple ha registrato un fatturato complessivo di 83,4 miliardi di dollari per il trimestre in corso che va da fine giugno a fine settembre di quest’anno: trovate tutti i dettagli sui risultati Apple in questo articolo.