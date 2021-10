OPPO A54s arriva in Italia, punta su fotocamera e prezzo

OPPO annuncia l’arrivo in Italia di OPPO A54s, smartphone pensato per il quotidiano, che non rinuncia a prestazioni e design, tutto sommato contenente il prezzo-

Tra le caratteristiche di punta di questo dispositivo di fascia media ci sono l’ampio display Eye Care da 6,52 pollici, una tripla fotocamera sulla parte posteriore, e una potente batteria da 5000mAh.

Il focus è sul comparto fotografico, che una fotocamera principale da 50MP con profondità 2MP e una fotocamera macro da 2MP. Il terminale non rinuncia alla funzionalità Bokeh per sfocare lo sfondo degli scatti. OPPO A54s, inoltre, presenta una fotocamera frontale da 8MP per i selfie, ottimizzata da algoritmi software in grado di regolare al meglio la foto base alla luce ambientale, migliorando i colori, le sfumature e la qualità generale.

La batteria da 5000mAh assicura fino a 34 ore di chiamate, o 21 ore di riproduzione video streaming. Per questo, OPPO A54s viene presentato come l’alleato perfetto da portare con sé durante i viaggi. Ancora, attraverso la funzione Super Nighttime Standby, il dispositivo è capace di consumare solo l’1,32% di energia durante la notte, permettendo di ripartire al massimo delle prestazioni ogni giorno.

OPPO A54s, sebbene sia uno smartphone economico, offre uno design moderno, simile agli smartphone di fascia premium. Propone uno spessore di soli 8.40mm e un peso di 190g. Sotto al cofano una CPU MediaTek Helio G35 con GPU PowerVR GE8320, aiutato da una RAM da 4 GB LPDDR4X e una ROM di 128 GB espandibile con microSD.

OPPO A54s è disponibile nelle colorazioni Crystal Black e Pearl Blue che, grazie a un particolare processo di lavorazione spray, regalano interessanti giochi di luce.

Prezzi e disponibilità in Italia

OPPO A54s è disponibile in Italia su Amazon.it nei colori Crystal Black e Pearl Blue, al prezzo consigliato al pubblico di 229,99 €.

Tutte le notizie riguardanti il marchio OPPO sono disponibili da questa pagina di macitynet.