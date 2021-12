Dopo questo video di Maccio Capatonda non guarderete più un Keynote Apple allo stesso modo

Una produzione di altissimo livello è quella che sta dietro al video che vede Maccio Capatonda protagonista nei panni del CEO di una azienda che con il suo prodotto è in grado di sconvolgere le vostre vite.

L’ambientazione, il montaggio, gli effetti di warping, l’avvicendarsi dei personaggi sullo schermo ricorda o, se vogliamo meglio dire, clona quelle dei Keynote di Apple e ci fa sorridere ripensando al tono, all’ambientazione e all’enfasi dell’originale.

Se i protagonisti, il loro di presentarsi e di spiegare il prodotto ci sembrano famigliari è il prodotto stesso che viene rivelato a risultare tanto famigliare quanto straordinario per le sue capacità.

Per essere ancora più “credibile” il video è realizzato tutto in inglese-americano con ottima pronuncia e sottotitoli in Italiano per promuovere una iniziativa che scoprirete solo alla fine del filmato.

Lo sforzo produttivo e il risultato sono eccellenti e giustificati dalla qualità intrinseca della novità tecnologica che viene presentata e dalle caratteristiche intrinseche che permettono di ottenere incredibili risultati. Ma lasciamo spazio al video…

Se vi ha divertito e fatto pensare e magari convinti ad acquistare o diffondere il prodotto sul pianeta condividetelo con i vostri amici e ricordatevi che si ricarica da solo ed ha immense qualità fotografiche!