Gli sfondi natalizi per i vostri iPhone

Pronti al Natale? Sì? Ma è pronto anche il vostro iPhone? Se non lo è, Macitynet vi procura dieci differenti sfondi da installare subito sul vostro dispositivo per celebrare la festa più intima e “calda” (nonostante il clima) dell’anno.

Le immagini che vi mettiamo a disposizione sotto sono state scaricate dal sito Unsplash.com, un archivio con immagini gratuite messe a disposizione da fotografi che hanno inventiva e ottima tecnica. Le abbiamo editate e ridimensionate per renderle adatte a decorare anche gli ultimi iPhone messi in commercio da Apple, incluso iPhone 13 Pro Max.

Per sapere come installare uno sfondo o, magari, anche per crearne uno adeguato al vostro interesse e umore, vi consigliamo di consultare questa pagina di Macitynet.

Qui sotto trovate i dieci sfondi da scaricare