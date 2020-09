VIOMI SE, l’evoluto robot aspirapolvere che spazza e lava in offerta lampo a 258 €

Quando si tratta di pulizie smart che non rinunciano a prestazioni e caratteristiche tecniche di qualità, con un occhio al portafogli, VIOMI è tra i brand che deve essere presa certamente in considerazione. Il robot VIOMI SE è al momento in offerta a 258 euro.

VIOMI SE è un robot aspirapolvere 2 in 1 che spazza e lava, con una potente aspirazione di 2200 Pa e navigazione LDS guidata da un algoritmo di percorso coadiuvato da un sistema di AI. Propone al suo interno un serbatoio dell’acqua 2 in 1, con possibilità di lavare, per una durata di 120 minuti, così da poter coprire un’area di pulizia 200 metri quadri circa.

VIOMI SE è in grado di superare ostacoli di 2 cm, offre funzioni di pulizia programmata, ed è in grado di sviluppare una potenza di rotazione fino a 15000 giri al minuto.

Fronte autonomia, è equipaggiato con una batteria agli ioni di litio prodotta da Samsung e offre un miglioramento del 20% rispetto ai modelli precedenti, con possibilità di pulire per 120 minuti.

A livello di tecnologie, VIOMI SE utilizza il sistema di navigazione LDS, che può costruire rapidamente mappe sempre più stabili e accurate, così da consentire al robot di ambientarsi al meglio anche in ambienti complessi.

Identifica automaticamente la stanza e la pulisci in modo ordinato, senza entrare e uscire dalla stessa ripetutamente, così da ottimizzare la pulizia, grazie ad un algoritmo di percorso dinamico. L’intelligenza artificiale giudica l’ambiente in modo intelligente, calcola il percorso ottimale, riduce i tempi di pulizia e aumenta l’efficienza di pulizia del 30%.

VIOMI SE è dotato di 12 set di sensori altamente sensibili, in grado di rilevare vari ambienti complessi, prendere familiarità con le superfici da pulire: si tratta di giroscopio a 6 assi, sensore di velocità della ruota motrice, sensore del pannello anticollisione, sensore di induzione del serbatoio dell’acqua, di monitoraggio del panno, sensore anti-collisione LDS

e rilevamento LDS, sensore anti-caduta, sensore di sospensione e di ricarica.

VIOMI SE si può controllare a distanza tramite APP, così da programmare ad esempio la pulizia del soggiorno al mattino, la pulizia della cucina nel pomeriggio e la pulizia dell’intera casa per il giorno dopo. È possibile registrare 5 piani di mappe, così da pulire anche una casa su più piani.

L’aspirapolvere pesa circa 4,4 chilogrammi e ha misure di 35,00 x 35,00 x 9,45 cm.

Solitamente ha un costo di quasi 400 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo a 258 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.