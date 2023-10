Vision Pro potrebbe essere sfruttato per diagnosticare condizioni di salute mentale

Apple propone il visore Vision Pro come strumento di lavoro e divertimento ma l’azienda sta sperimentando anche funzionalità per aiutare a diagnosticare e trattare problemi di salute mentale.

Lo riferisce il sito The Information, spiegando che per funzionalità come quelle sopra citate si potrebbe fare affidamento alla vasta gamma di fotocamere e sensori del visore per rilevare le espressioni facciali di una persona, sfruttando queste ultime per individuare depressione, ansia, stress e disturbi post-traumatici da stress.

Potrebbe essere possibile mostrare immagini e riprodurre suoni che consentono di migliorare l’elaborazione emozionale o lo stato d’animo di chi indossa il visore.

Varie norme limitano la possibilità per le aziende di pubblicizzare funzioni mediche dei dispositivi senza il placet di autorità di regolamentazione ma The Information ricorda che Apple ha già ottenuto altre volte nulla osta di questo tipo, ad esempio per le funzionalità legate alla salute di Apple Watch.

Il sito PatentlyApple ricorda che la Casa di Cupertino ha sviluppato un’app per il tracciamento dell’umore / coach della salute. L’utente può registrare i propri stati d’animo nel corso della giornata e le emozioni momentanee, vedere cosa potrebbe contribuire al suo stato mentale, e accedere a valutazioni relative a depressione e ansia spesso usate negli ospedali, oltre a risorse disponibili nella propria zona.

In un brevetto del 2021 si faceva già riferimento a un sistema di allineamento ottico e biosensori in visori per monitorare dati biometrici con metriche sulla salute e l’attività fisica. Funzionalità di questo brevetto di Apple prevedono il riconoscimento dell’umore, di emozioni, il tracciamento oculare e altri parametri che consentono di tenere conto del sistema emozionale e ad esempio spingere l’utente a sviluppare determinate attività.

L’assenza di emozioni o espressioni senza emozioni possono in alcuni casi permettere di individuare segni di schizofrenia, autismo, depressione, danni cerebrali o disturbi post-traumatico da stress, elementi che potrebbero essere sfruttate in Vision pro per future funzioni legate alla salute.

