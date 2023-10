Apple può aggiornare iPhone sigillati in scatola, lo conferma iOS 17.2

Pochi giorni addietro Mark Gurman di Bloomberg aveva riferito di un dispositivo che Apple può sfruttare negli Apple Store e che permette di aggiornare gli iPhone all’ultima versione del sistema operativo, senza bisogno di estrarre i dispositivi dalla scatola, utile per fornire agli acquirenti che comprano un nuovo iPhone, un telefono già aggiornato con l’ultimo sistema operativo.

Il sito statunitense 9to5mac conferma che nella beta 1 di iOS 17.2 (al momento disponibile per i soli sviluppatori) sono presenti elementi che indicano l’effettiva possibilità di sfruttare un meccanismo di aggiornamento come quello citato.

L’SDK della beta di iOS 17.2 include la beta di Xcode 15.1 e nei tool per sviluppatori sono stati individuati nuovi framework interni denominati FactoryOTALogger, FactoryOTANetworkUtils e FactoryOTAWifiUtils, quelli che dovrebbero permettere di ottenere gli update OTA (over-the-air) usando uno speciale dispositivo esterno in dotazione nei negozi Apple.

Il dispositivo Apple che aggiorna iPhone nella scatola

L’indicazione del sito 9to5Mac è in linea con quanto precedentemente riferito da Mark Gurman, il quale parlava di un supporto su cui è possibile collocare le scatole con all’interno gli iPhone. L’accessorio avvia gli iPhone con un collegamento wireless, applica loro l’ultimo aggiornamento iOS disponibile e poi spegne i telefoni. Tutto questo senza bisogno di aprire la confezione.

Questo dispositivo sul quale è possibile collocare gli iPhone per gli update è stato progettato internamente da Apple e dovrebbe arrivare negli Apple Store entro la fine dell’anno risolvendo un problema che coinvolge sicuramente gli utenti meno esperti e li mette al riparo dai primi bug che possono verificarsi con i nuovi sistemi operativi rilasciati in concomitanza con i nuovi dispositivi.

