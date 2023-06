Samsung, filtro per lavatrici promette di bloccare il 98% delle microplastiche

Samsung ha annunciato Less Microfiber, un filtro esterno per lavatrici indicato come progettato per “ridurre drasticamente” le emissioni di microfibre plastiche durante i cicli di lavaggio.

La multinazionale riferisce che il filtro (che si collega al tubo di scarico) è stato progettato con Patagonia e con expertise dell’organizzazione mondiale per la conservazione degli Oceani Ocean Wise; questo filtro fa seguito al Less Microfiber del 2022 e promette di ridurre “in modo significativo” le microplastich, offrendo un modo migliore per effettuare un lavaggio efficace e al contempo “green”.

Il nuovo filtro è disponibile attualmente in Corea e nel Regno Unito e arriverà in altri Paesi nel terzo trimestre.

Secondo i dati dichiarati, il filtro in queatione evita che fino al 98% di microplastiche rilasciate durante il bucato finisca negli oceani, un quantitativo equivalente a otto bottiglie di plastica da 500 ml all’anno, in base a un utilizzo di quattro volte alla settimana.

Il design lo rende installabile su modelli di lavatrici standard. Samsung riferisce che per verificare l’efficacia il Filtro è stati testati in maniera indipendente da Ocean Wise attraverso un protocollo di test di dispersione della microfibra con revisione paritaria presso il laboratorio all’avanguardia dell’organizzazione marina a Vancouver, Canada.

Less Microfiber è realizzato impiegando materie plastiche riciclate; le lamelle del filtro catturano le microplastiche con una maglia larga 65-70 micrometri poi reindirizzano e comprimono queste plastiche da un lato, pertanto è sufficiente pulire il filtro indicativamente una volta al mese.