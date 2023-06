Vision Pro accederà anche ai siti web con VR e AR grazie a WebXR

Apple ha confermato che il visore Vision Pro supporta WebXR, standard che consente di visualizzare contenuti in realtà virtuale (VR) e realtà aumentata nei browser compatibili.

Non era chiaro in precedenza se Apple avesse intenzione di offrire il supporto a siti web con contenuti che possono essere visualizzati in VR ma la conferma è arrivata nell’ambito di una sessione della WWDC23 intitolata “Meet Safari for Spatial Computing”, spiegando che Safari su Vision Pro integra il supporto a WebXR. Siti che prevedono questa possibilità, possono offrire una scena VR nel visore, coprendo l’intero campo visivo e oscurando qualsiasi altra scena VR nel visore, riprodurre l’audio attraverso gli altoparlanti integrati nel visore o collegati al visore, consentire di controllare quando visualizzato con feedback tattile.

Il sito roadtovr riferisce che WebXR consente agli sviluppatori di creare contenuti completamente immersivi che è possibile distribuire via browser; è possibile creare giochi ed esperienze VR completamente interattive, funzionanti su visori di vario tipo, alla stregua di pagine web per le quali è possibile eseguire il rendering tra vari browser e dispositivi.

Apple intende spingere lo standard WebXR, collaborando con altre aziende del settore. Contenuti VR e API WebXR sono supportate da Safari ma anche da browser quali Chrome, Firefox, Opera, Edge e anche dal browser di Oculuus Quest, e altri ancora. Al pari di Safari su visionOS, molti browser supportano WebXR ma la funzionalità è considerata ancora sperimentale.

Oltre a WebXR, Apple supporta anche le specifiche <model>, approccio standardizzato per aggiungere modelli 3D a pagine web, utile per visualizzare in anteprima capi di abbigliamento, arredi e altri elementi, semplificando la possibilità di incorporare modelli 3D nelle pagine web, alla stregua di quanto avviene con foto e video.

