Il visore Apple potrebbe arrivare nel 2024

Da quasi 10 anni si prevede che Apple introduca il suo primo visore per realtà aumentata, virtuale e mista: a poche ore dall’attesa presentazione che dovrebbe avvenire alla WWDC23 circolano voci sul prezzo inferiore al previsto e ora anche la previsioni che l’arrivo sugli scaffali potrebbe tardare fino al 2024.

Ancora una volta si tratta di una previsione di Ming Chi Kuo che parla del visore per ben due volte nel giro di poche ore in vista di WWDC23. In un breve post su Twitter l’analista dichiara che il visore Apple potrebbe arrivare verso la fine del quarto trimestre 2023 oppure all’inizio del 2024.

Questo costituisce un posticipo rispetto a quanto indicato in precedenza, vale a dire terzo trimestre di quest’anno. Kuo non lo dichiara espressamente ma lo slittamento potrebbe essere dovuto ai problemi e alle difficolta nell’assemblare un dispositivo estremamente complesso, come emerso nelle scorse settimane.

Se le spedizioni inizieranno alla fine di quest’anno, le quantità prodotte saranno inferiori alle previsioni, precisa ancora Kuo. Ma anche se la rete si è già scatenata prevedendo il primo grande fallimento per Apple e stime di vendita al ribasso, Kuo precisa che gli investitori sono poco interessati al conteggio delle unità.

Al contrario osservatori e investitori seguiranno da vicino la presentazione per verificare se l’annuncio sarà in grado di convincere le persone che il visore Apple sarà la prossima stella dell’elettronica di consumo.

Ricordiamo che nel suo post precedente sempre dedicato al visore Apple, l’analista precisa che gli investitori sono più interessati ad annunci e novità Apple in campo Intelligenza Artificiale AI. Tutto sul visore Apple in questo approfondimento. Invece tutto quello che Apple potrebbe presentare alla WWDC 2023 è qui. Tim Cook promette che sarà la WWDC migliore di sempre.

L’appuntamento con tutte le novità in arrivo da Apple è per le ore 19 di lunedì 5 giugno con la trascrizione in diretta di macitynet (si parte alle 18,30) a cui seguiranno articoli e approfondimenti nella home page del nostro sito.