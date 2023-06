WWDC 2023 sarà la migliore di sempre, parola di Tim Cook

Siamo a pochissime ore dall’inizio del keynote di apertura lavori della WWDC 2023, atteso per le 19:00 ora italiana, ma ci pensa già il CEO di Apple, Tim Cook, ad alzare ulteriormente aspettative e speranze: tramite un tweet ufficiale ha lasciato intendere che l’evento ormai imminente sarà il “migliore di sempre”.

Quanto appena twittato dal CEO non fa altro che confermare le numerose anticipazioni secondo le quali Apple presenterà in questa occasione il visore di realtà mista, attualmente noto con il nome Reality Pro, segnando di fatto il lancio del primo prodotto completamente nuovo per la società dopo la presentazione di Apple Watch.

Su Twitter, Cook ha scritto senza mezzi termini “WWDC è sempre uno dei miei momenti preferiti dell’anno, e questo sarà il migliore di sempre!”.

Ricordiamo che l’evento potrà essere seguito in diretta anche sul canale ufficiale YouTube di Apple, oltre che sul sito della società, a partire dalle 19:00 ora italiana.

WWDC is always one of my favorite moments of the year — and this one is going to be our best ever! Tune in for our special event at 10 a.m. PT pic.twitter.com/SmkLT3VXld

— Tim Cook (@tim_cook) June 5, 2023