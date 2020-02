Vivo Apex 2020 è l’Android da urlo con fotocamera con gimbal e display super curvo

E’ ancora un concept, ma se un domani dovesse diventare realtà ecco lo smartphone del futuro, con fotocamere rivoluzionarie e display super curvo: si tratta di Vivo Apex 2020.

La caratteristica visiva più importante di questo terminale è il display “fullview senza bordi” da 6,45 pollici con bordi curvi a 120 gradi, che vanno ben oltre ciò che Vivo ha installato sull’ammiraglia Nex 3 dello scorso anno. Il “display a cascata” di quel telefono proponeva curve a 88 gradi, ma lo schermo dell’Apex 2020 si avvolge ancora di più attorno ai bordi. Come l’Apex dello scorso anno, il modello 2020 non ha alcuna porta o apertura e utilizza pulsanti virtuali, che dovrebbero essere stati migliorati di molto rispetto al Nex 3.

Come altri telefoni del costruttore, Apex 2020 non ha notch, e integra una fotocamera selfie da 16 megapixel direttamente nel display. Il produttore afferma di essere riuscito ad aumentare di sei volte la trasmissione della luce su quella parte dello schermo, facendo affidamento su ottimizzazioni algoritmiche per migliorare la qualità dell’immagine.

Vivo non è necessariamente noto per l’innovazione dell’hardware della fotocamera, ma in Apex 2020 vede l’azienda perseguire alcuni importanti primati. In cima a questo elenco c’è quello che Vivo chiama “zoom ottico continuo”, che sostanzialmente suona come un “zoom ottico reale”. Anche i telefoni con più zoom sul mercato in questo momento, come il Galaxy S20 Ultra, si affidano a obiettivi fissi e software per elaborare gli scatti tra quelle lunghezze focali.

Il teleobiettivo dell’Apex 2020, tuttavia, presenta elementi a lenti mobili reali che lo portano da un ingrandimento 5x a 7,5x. Vivo afferma che il modulo da 16 megapixel ha uno spessore di soli 6,2 mm grazie al suo design, che gli consente di adattarsi al telefono spesso 8,8 mm.

Il produttore ha anche pubblicizzato i grandi passi in avanti fatti con la stabilizzazione dell’immagine attraverso una “struttura simile a un gimbal” sulla fotocamera principale posteriore da 48 megapixel. La società sostiene, come riporta Engadgt China, un aumento del 200 percento delle prestazioni rispetto ai sistemi OIS tradizionali, con un conseguente video più fluido e tempi di posa molto più lunghi per la fotografia notturna. Vivo afferma che il design si ispira ai bulbi oculari dei camaleonti, che ruotano per seguire i soggetti.

Apex 2020 include una ricarica wireless da ben 60 W, grazie alla quale, spiega la società, è possibile ricaricare una batteria da 2.000 mAh in 20 minuti. È incredibilmente veloce per trattarsi di una wireless e compete con le soluzioni cablate più veloci. L’indicazione di ricarica con un accumulatore da 2.000 mAh è solo indicativa, perchè il costruttore non ha indicato la potenza effettiva della batteria integrata, in ogni caso è lecito attendersi tempi di ricarica super veloci.

Le normali specifiche, poi, ricalcano quelle di un attuale top di gamma, con Snapdragon 865, supporto 5G, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il display è da 1080p, mentre il telefono è davvero leggero, appena 169 grammi, con Android 10 in bianco e nero. Purtroppo, con tutta probabilità, si tratterà di un terminale che non sarà mai rilasciato. Chissà che Vivo, con uno sguardo al futuro, non voglia stupire i suoi utenti, magari implementando alcune delle sofisticate caratteristiche di questo concept in uno dei suoi terminali Android in arrivo quest’anno.

