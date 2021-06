Volkswagen investe ancora nelle batterie per auto elettriche

Il Gruppo Volkswagen partecipa con 620 milioni di dollari statunitensi (circa 500 milioni di euro) a un round di finanziamento di Northvolt AB, partner svedese di batterie, per un totale di 2,75 miliardi di dollari.

In questo modo il gruppo manterrà costante la propria partecipazione nella società a circa il 20%. I fondi saranno utilizzati per l’espansione della capacità nei settori della produzione, del riciclo e della ricerca e sviluppo. Tra le altre attività, Northvolt intende espandere la capacità della propria gigafabbrica Northvolt Ett a Skellefteå, nella Svezia settentrionale, da 40 GWh a 60 GWh l’anno, per soddisfare la maggiore domanda dei clienti.

Il Gruppo Volkswagen aveva già investito circa 900 milioni di euro in Northvolt nel giugno 2019, acquisendo circa il 20% delle azioni della società, nonché un posto nel consiglio di amministrazione. La produzione di celle premium del Gruppo Volkswagen sarà concentrata a Skellefteå, in collaborazione con Northvolt. L’avvio è previsto per il 2023 e la capacità annuale destinata al gruppo sarà ampliata gradualmente fino a 40 GWh.

La seconda gigafabbrica del gruppo Volkswagen si trova a Salzgitter e dal 2025 produrrà celle standard per batterie destinate al segmento di volume. Anch’essa dovrebbe raggiungere un volume di produzione annuale fino a 40 GWh. Entrambi gli stabilimenti opereranno con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

In generale, il Gruppo Volkswagen prevede di mettere in funzione insieme ai suoi partner sei fabbriche di celle in Europa entro il 2030, al fine di salvaguardare l’aumento della produzione di veicoli elettrici. Dopo Skellefteå e Salzgitter, possibili location e partner per le prossime fabbriche di celle sono già in fase di valutazione. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Volkswagen sono disponibili qui.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.