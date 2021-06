Beats Studio Buds svelati in toto nella registrazione a Taiwan

Apple e Beats non li hanno ancora annunciati ciò nonostante le apparizioni e gli indizi sul loro arrivo ormai non si contano quasi più: l’esistenza è trapelata in una beta di iOS, poi sono stati avvistati nelle orecchie della superstar del basket LeBron James, poi addirittura in un video musicale, in ogni caso il migliore sguardo di come saranno Beats Studio Buds è offerto a sorpresa da una nuova registrazione effettuata a Taiwan.

Pur non trattandosi di fotografie di marketing, ma immagini catturate per una registrazione legale e commerciale obbligatoria, Beats Studio Buds risultano ben visibili perché immortalati a distanza ravvicinata, inclusa la custodia per trasporto e ricarica.

Il design è completamente diverso da quanto visto finora sia nella gamma Beats che in quella AirPods. Il corpo è molto compatto, privo dello storico stelo di AirPods e manca anche un sostegno per il padiglione auricolare, mentre nella parte esterna risulta visibile l’immancabile logo B di Beats, qui realizzato in bianco su auricolari neri.

Nelle immagini che riportiamo in questo articolo, oltre alla custodia di trasporto e ricarica, risulta visibile anche il cavo incluso per la ricarica della custodia, come segnala MacRumos. Si tratta di una cavo con alle estremità due connettori USB-C, anche questo un cambiamento e una novità visto che fino a oggi sia i dispositivi Beats che AirPods hanno impiegato un connettore Lightning, un ulteriore indizio che anche Apple sembra ormai prediligere questo standard non solo per i suoi computer ma ora anche per gli accessori.

Un’ultima nota: nelle fotografie di Beats Studio Buds della registrazione di Taiwan è visibile solo la versione in tinta nera, ma dalle immagini precedenti trapelate sappiano già che arriveranno anche nelle colorazioni bianca e rossa, con custodia di ricarica nella stessa tinta. All’appello manca ancora una data di lancio, ma vista la quantità di materiali e indizi è lecito attendere annuncio ufficiale e disponibilità a breve, salvo problemi causati dalla scarsità globale di chip.

