Vuoi vedere all’opera i docenti Adobe?

Partecipa ai nostri webinar gratuiti dedicati all’Adobe Creative Cloud: potrai vedere in azione, live, i nostri docenti Adobe, che dispenseranno trucchi del mestiere e curiosità sui principali software Adobe per la creatività.

Ecco nel dettaglio gli appuntamenti, gratuiti, a cui non puoi mancare (per il momento sono due, ma ce ne saranno altri prossimamente):

1. Creare un flyer con Adobe InDesign per il tuo marketing aziendale

Martedì 21 luglio, ore 18-19: prenota qui!

Ci sono tanti motivi per iscriversi: ti occupi di carta stampata e vorresti imparare a impaginare con un programma agile e veloce? Utilizzi ancora Xpress? Vuoi rendere originali le stampe di flyer, brochure, manuali, e-book e riviste digitali?

Durante questo webinar scoprirai le potenzialità di Adobe InDesign, il programma di impaginazione professionale più usato sia per la stampa che per il digitale; chi gestisce per lavoro (e non solo) elementi di editoria e di grafica spesso lo considera uno standard nella progettazione di layout di pagina e nell’organizzazione dei contenuti editoriali. Ha un’interfaccia intuitiva e consente di creare layout di grande impatto.

Leonardo Battaglini, formatore nell’ambito Graphic Design e Photography (ma anche consulente su attività di Branding e Corporate Image per aziende e professionisti), ci mostrerà come impaginare professionalmente un flyer in pochi minuti, con Adobe InDesign. E non solo: approfondirà alcuni temi molto interessanti (lo sapevi che con gli stili puoi fare magie?) e risponderà a tutte le tue domande!

Durante questo webinar potrai intuire le grandi potenzialità di questo software che, se spiegato da un docente che lo usa quotidianamente, ti garantisce risparmio di tempo, ottimizzazione dei flussi di lavoro e impaginati di grande impatto.

Qui un breve assaggio su come impaginare un flyer con Adobe InDesign:

2. Creare un’infografica con Adobe Illustrator per la tua comunicazione aziendale

Mercoledì 22 luglio, ore 18-19: prenota qui!

Questa infografica verrà realizzata dal vivo in soli 15 minuti con Adobe Illustrator:

Non solo grafici e creativi ma anche addetti a comunicazione e ufficio stile si avvalgono di Adobe Illustrator per creare composizioni illustrate di vario tipo: loghi di prodotti o aziende, icone, effetti tipografici, progetti di packaging per prodotti commerciali, mappe stampate o digitali e anche infografiche.

Margherita Zavatti, formatrice Espero per corsi di fotoritocco, infografica, illustrazione digitale, impaginazione e professionista certificata su Adobe Illustrator (e non solo!), ci mostrerà dal vivo i trucchi e le scorciatoie per sfruttare al meglio potenzialità di questo software Adobe per l’elaborazione di illustrazioni e grafiche vettoriali.

Grazie a un’infografica puoi comunicare un messaggio in modo più immediato, poichè ti avvali di una forma grafica e visuale, più che testuale (questa tecnica è nata infatti dall’incrocio della grafica con il giornalismo). Non basta saper creare un’infografica qualsiasi per veicolare informazioni: è necessario imparare a creare narrazioni a immagini, garantendo la massima leggibilità e fluidità di colori, forme e parole. Solo in questo modo le informazioni veicolate saranno di immediata comprensione.

Adobe Illustrator è lo strumento perfetto per la realizzazione di infografiche a effetto. E la nostra docente Margherita ci darà prova di questo.

Formazione certificata sui software Adobe

Con questi webinar vogliamo mostrarti concretamente in azione, dal vivo, gli esperti Adobe: lavorano con noi da tanti anni nelle nostre aule (presso le nostre sedi fisiche, ma anche nelle nostre aule virtuali) e sappiamo che vederli utilizzare programmi Adobe ti farà intuire la grande versatilità dei prodotti Adobe in diversi settori lavorativi, non solo in ambito creativo!

Gli stessi docenti li troverai poi in aula, se vorrai partecipare ai nostri corsi Adobe, di cui questi webinar sono solo un assaggio.

Averli conosciuti prima di un corso ti sarà utile, poiché avrai già visto il loro metodo di lavoro e di insegnamento e conosciuto in anteprima specifiche funzionalità delle diverse applicazioni (desktop, web e mobile) e alcuni contenuti strategici. E soprattutto potrai vedere in pratica, e non solo raccontato a parole, quello che puoi imparare a realizzare.

Dopo aver visto i professionisti all’opera, in ognuno di questi incontri, ci sarà sempre spazio per fare loro domande e chiarire eventuali dubbi!

Qualora il tuo interesse fosse relativo ai corsi Adobe Illustrator, non dimenticare la promo attiva fino al 30/07: sconto 25%, qui i dettagli della promo.

Adobe InDesign e Illustrator: creatività digitale

Manca poco ai nostri webinar (qui sopra tutti i dettagli per partecipare). Per ora sono in programma questi due, dedicati a InDesign e Illustrator, ma ce ne saranno sicuramente altri, prossimamente. Potrai così vedere all’opera grandi professionisti nel settore del graphic design, web design e video editing, che lavorano quotidianamente con i software dell’Adobe Creative Cloud.

Creare immagini fantastiche, elaborare loghi e packaging, impaginare flyer e ebook, realizzare lavori grafici, progettare pagine web, montare video con l’aggiunta di effetti speciali, … questo è solo un accenno di ciò che le APP dell’Adobe Creative Cloud (per desktop e mobile) ti consentono di realizzare. Saper sfruttare al massimo le potenzialità dei software Adobe per la creatività ti consente di incrementare le tue conoscenze e competenze e di essere davvero competitivo in tutti gli ambiti della creatività digitale: graphic design, illustrazione e fotografia, video editing e web design. E, se lavori in team, non dimenticare che i servizi offerti dalla Creative Cloud comprendono strumenti e funzionalità per ottimizzare il tuo flusso di lavoro e ti consentono di essere allineato su tutti i progetti con i tuoi colleghi.