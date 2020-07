Necrobarista, il misterioso romanzo grafico approda su Apple Arcade

Apple Arcade è già ricco di numerosi titoli da giocare, molti dei quali piuttosto originali. Necrobarista ha l’obiettivo di allargare il ventaglio di scelte dei giochi non convenzionali. Per molti potrebbe non avere uno spiccato senso “videoludico”, trattandosi di una visual novel, una sorta di romanzo interattivo, in cui a fare da padrona sarà la storia di sottofondo, piuttosto che elementi videoludici veri e propri.

La trama che da inizio alla storia è piuttosto articolata, ed è per questo che i giocatori perderanno circa 10 minuti iniziali a cliccare soltanto sul tasto del mouse, per fare avanzare il copione di battute che i protagonisti si scambiano inizialmente.

Si scoprirà, poi, che il gioco ruota attorno ad una caffetteria posizionata nei vicoli di Melbourne, in cui l’utente approderà dopo la prima scena introduttiva. Si tratta di un luogo piuttosto misterioso, in cui ai morti viene concessa un’ultima notte per socializzare con i vivi. Per Maddy Xiao — barista, negromante dilettante e nuova proprietaria del Capolinea — le cose non potrebbero andare meglio, a patto che non le venga ricordato che il famigerato Consiglio della Morte le abbia messo alle calcagna un tutore della legge.

Storia davvero curiosa e misteriosa, che fa da contro altare ad una grafica particolarmente interessante. Un romanzo virtuale disegnato a mano, che tonalità scure, ma che non disdegnano alcuni elementi particolarmente colorati, che risaltano quasi nelle tenebre di cui il gioco si circonda. Il titolo, precisiamo, è interamente localizzato con sottotitoli in lingua italiana.

Come al solito, il titolo è gratis per tutti gli abbonati Apple Arcade. Il titolo, precisiamo, è interamente localizzato con sottotitoli in lingua italiana.