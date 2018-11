La musica sposa la navigazione GPS con Waze Audio Player

Dopo l’integrazione con Spotify, Waze sigla una partnership internazionale con le principali piattaforme audio del mondo: per l’Italia arrivano Deezer e TuneIn

ìWaze annuncia il lancio della versione beta di Waze Audio Player, un sistema audio integrato nell’applicazione e progettato per ascoltare musica, podcast, audiolibri, news e molto altro mantenendo una guida sicura.

Tutto nasce dai feedback positivi in seguito all’integrazione con Spotify lanciata nel marzo 2017. Con la versione beta del nuovo player, i membri della Beta Community di Waze possono testare l’ampia selezione di contenuti offerti dai sette nuovi partner globali: Deezer e TuneIn disponibili in versione italiana, NPR One, Scribd e Stitcher in lingua inglese, Pandora e iHeartRadio non ancora fruibili in Italia.

Tutti i partner hanno integrato la loro esperienza audio in Waze attraverso una nuova suite di tool chiamata Waze Audio Kit. Waze Audio Player è disponibile da oggi per i membri della Waze Beta Community (qui la pagina per iscriversi) e nel corso delle prossime settimane verrà rilasciato anche per tutti gli altri utenti. Gli sviluppatori che desiderano integrare la propria app audio su Waze troveranno le istruzioni e il pacchetto Waze Audio Kit in questa pagina.

Ricordiamo che Waze ha recentemente lanciato anche i test su CarPlay grazie ad iOS 12. Per maggiori informazioni potete consultare questo articolo.

Come usare Waze Audio Player

Avviata l’app Waze, se sullo smartphone è già installata una delle app partner supportate, Waze la rileverà automaticamente e comparirà sulla mappa una nuova icona a forma di nota musicale. A quel punto è sufficiente cliccare sulla medesima, selezionare l’app audio desiderata e accedere ai contenuti direttamente dall’app di Waze.

Per cambiare l’app audio basta un click sull’icona e scegliere il tasto “Cambia App” per esplorare un altro partner fra quelli presenti nella galleria. Dopo essersi collegati all’app audio desiderata è possibile controllare la riproduzione attraverso i tasti avanti, indietro e pausa. E’ inoltre possibile salvare i contenuti nella Library cliccando sul tasto “più” o sull’icona a forma di cuore.

Il sistema offre l’accesso a tutti i contenuti dell’audio app quali playlist, stazioni radio, brani salvati, news e podcast selezionando il tasto “mostra lista”.Toccando l’icona dell’app audio desiderata sarà inoltre possibile accedere alle funzionalità aggiuntive del partner.