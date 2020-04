Videochiamate comode: webcam USB portatili con microfono in offerta a soli 15.99 €

In questo periodo di blocco forzato a casa la possibilità di partecipare a videochat e videoconferenze è diventata essenziale, non solo per poter proseguire le attività di smart working ma anche per tenersi in contatto con i propri cari, nel caso in cui si trovi fisicamente lontani.

Appare dunque molto utile potersi dotare di una webcam portatile che sia in grado di estendere la qualità delle videochiamate sia dal punto di vista video sia audio. Queste webcam sono molto comoda e versatili, dotate di alimentazione USB da collegare direttamente al proprio computer o monitor e pronta per essere fissata con una clip sul bordo del dispostivi.

Caratterizzate da una risoluzione di 1280 x 720 o 1920 x 1080 (a seconda dell modello) rispetto alla maggior parte delle webcam questo prodotto è caratterizzato da un’importante differenza, ovvero il microfono incorporato dotato di tecnologia per l’assorbimento del suono.

È possibile parlare ad una distanza di fino a 10 metri, senza la necessità di doversi trovare troppo vicino al dispositivo che si sta utilizzando, un vantaggio non da poco per poter gestire con massima comodità le videochiamate.

Ecco tre offerte dedicate alle webcam USB, tutte con spedizione gratuita

Webcam USB nero arancione 1280 x 720 – 16,99 euro

Webcam nera 1920 x 1080 con messa a fuoco manuale – 23,99 euro

Webcam azzurro nera 1280 x 720 – 15.99 euro

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni su tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.