WhatsApp sta limitando la possibilità di inoltrare i messaggi

WhatsApp sta a quanto pare testando la possibilità di limitare l’inoltro dei messaggi da una chat individuale o di gruppo a un’altra chat individuale o di gruppo. Attualmente non vi sono limiti ma nell’ultima beta di WhatsApp sono state predisposte delle limitazioni.

A riferirlo è il sito WABetaInfo spiegando che nell’ultima beta dell’app di messaggistica istantanea centralizzata, agli utenti è permesso di inoltrare solo un messaggio inoltrato da altri a una singola chat di gruppo: la decisione è probabilmente legata alla volontà di limitare spam e notizie false che è facilissimo diffondere a macchia d’olio con l’app.

Il cambiamento è stato già attivato per alcuni beta tester su Android ma anche per gli iscritti al WhatsApp TestFlight program (il programma di beta testing per iOS).

Non è per il momento chiaro sapere con precisione quando la novità verrà integrata nella versione definitiva di WhatsApp. Attualmente è possibile inoltrare un messaggio a un massimo di cinque chat per volta. Se si tratta di un messaggio che è stato inoltrato molte volte, è possibile inoltrarlo a una sola chat per volta.

Gli sviluppatori di WhatsApp consigliano di analizzare in modo critico le notizie che confermano le proprie convinzioni e condividerle solo se non si hanno dubbi sulla loro veridicità. Le notizie che sembrano assurde o che vengono presentate come sensazionali sono spesso false. Le notizie false diventano spesso virali, e foto, registrazioni audio e video possono essere ritoccati per trare in inganni utenti (soprattutto i più ingenui che si fanno ingannare facilmente e che non comprendono il fatto che un messaggio sia stato condiviso molte volte non vuol dire che questo lo rende vero).

Se si hanno dubbi sulla veridicità di un messaggio, è bene controllare se l’argomento in questione è stato riportato da testate giornalistiche attendibili per risalire alla fonte della notizia: quando una notizia viene riportata da più fonti che sono attendibili, ci sono più probabilità che sia vera.