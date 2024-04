Xiaomi Robot Vacuum X20 plus fa per quattro e costa poco

Il mondo della pulizia smart non sembra conoscere freni: sono davvero tanti i produttori che fanno a gara per presentare nuovi modelli, con sempre maggiori funzionalità, tra questi vi è sicuramente Xiaomi, che da ultimo ha presentato Robot Vacuum X20+, che punta tutto su funzionalità sempre più avanzate. Ecco cosa offre.

In particolare, questo Xiaomi Robot Vacuum X20+ si presenta come un aspirapolvere robot 4-in-1, progettato per soddisfare ogni esigenza di pulizia in maniera del tutto automatica.

Cuore pulsante del dispositivo è certamente la sua stazione base, dotata di un sistemi di autopulizia, autosvuotamento e asciugatura, che ospita al suo interno un serbatoio della polvere da 2,5 L, che si svuota automaticamente in 10 secondi, oltre a un secondo serbatoio da 4 L per l’acqua pulita e un terzo da ulteriori 4 L per l’acqua sporca.

Quanto alla potenza di aspirazione, la scheda tecnica riporta 6.000Pa, che può variare a seconda delle modalità di pulizia impostata. In totale sono quattro modalità, a seconda dello sporco che si intender pulire. Sulla parte bassa, inoltre, sono presenti due spazzole rotanti che garantiscono una pulizia più profonda quando si tratta di macchie più incrostate.

Le caratteristiche fin qui iassunte, a detta della società, dovrebbero garantire una pulizia fino a 75 giorni, senza necessità per l’utente di intervenire manualmente per svuotare il serbatoio della polvere, mentre i contenitori dell’acqua dovrebbero garantire una pulizia fino a 280 metri quadrati.

Inoltre, l’asciugatura rapida ad aria di questi panni, che avviene automaticamente nella base di ricarica, è a bassa rumorosità e a temperatura ambiente, così da prevenire la proliferazione batterica.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ è dotato della tecnologia di navigazione laser LDS, che permette al robot di scansionare l’intera casa a 360 gradi, permettendo di mappare la planimetria rapidamente e pianificare i percorsi di pulizia, evitando autonomamente gli ostacoli.

Naturalmente, il robot si controlla da remoto, grazie all’app, quindi anche quando si è fuori casa. L’app di supporto è la consueta Xiaomi Home, ma è possibile controllare il robot anche tramite comandi vocali con Amazon Alexa o Google Assistant.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ è disponibile fino al 22 aprile nei preordini; successivamente in vendita dal 23 aprile, al prezzo di listino di 399,99 euro. Per chi acquista subito Xiaomi offre 50 euro di sconto. Tutti gli aspirapolvere di Xiaomi si trovano anche su Amazon a partire da questo indirizzo.

